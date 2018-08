Hvis alt går, som det forventes, så ser det ud til, at de årlige skift mellem vintertid og sommertid snart kan være fortid.

»Jeg har lige hørt det og er ved at kigge lidt nærmere på det og varme op til, hvor stor jublen skal være.«

Sådan lyder det fra formanden for 'Landsforeningen mod sommertid', Jørgen Bak, da B.T. fredag formiddag fanger ham på telefonen kort tid efter, det er kommet frem, at EU ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil beslutte at droppe de to årlige skift mellem sommertid og vintertid.

»Jeg vil være så optimistisk at sige, at NÅR det bliver afskaffet, det her med at skulle skifte to gange om året, så skal champagnen flyde i stride strømme. Og så skal vi have nedlagt foreningen, for så er vi kommet i mål med hovedmålet,« fortæller Jørgen Bak.

Fakta Fakta om sommertid Ifølge kommissionsformand Jean-Claude Juncker vil EU-Kommissionen afskaffe sommertiden. Når havemøblerne sættes frem, skal uret også sættes frem. Den huskeregel bruger mange, når uret skal stilles om foråret. Men fremover skal det være slut med de halvårlige frem- og tilbagestillinger af klokken, hvis det står til EU-Kommissionen. Her følger forklaringen på, at EU-Kommissionen har noget med sommertid at gøre: * Tidspunktet for, hvornår sommertid starter og slutter, er det samme i alle EU-lande. * Men sådan har det ikke altid været. Sommertid blev indført i Danmark i 1916. I 1980 havde alle EU-lande sommertid, men med forskellige start- og sluttidspunkter. Den første EU-regulering af sommertid blev indført i 1981. * Et direktiv fra 2003 fastslår, at EU-Kommissionen hvert femte år skal offentliggøre start- og sluttidspunkter for sommertid. * Direktivet fastslår også, at sommertid fra 2003 begynder sidste søndag i marts og ophører sidste søndag i oktober. * I februar 2016 offentliggjorde Kommissionen datoerne frem til og med 2021. * I sommer satte EU-Kommissionen gang i en offentlig høring om sommertid, efter at EU-Parlamentet havde stemt om det i februar. Kilde: Folketingets EU-Oplysning.

Men.

Der er dog også et par grunde til, at han holder lidt igen med jublen, forklarer han.

»For spørgsmålet er så, hvordan det bliver. Ud fra resultaterne af undersøgelsen svarede flertallet, at man ikke vil have det her skidt, men gerne vil holde fast i sommertid - altså have permanent sommertid frem for normaltid (som vintertid også kaldes, red.). Det er den ene ting,« siger han og fortsætter:

»Den anden ting er, om det bliver sådan, at hvert enkelt land kan beslutte, om man vil køre efter sommertid eller normaltid.«

Foto: SEBASTIAN KAHNERT Vis mere Foto: SEBASTIAN KAHNERT

Ifølge Jørgen Bak vil det være forvirrende, hvis det er op til hvert enkelt land selv at bestemme, hvilken tid man vil bruge.

»Det vil være forvirrende, hvis man skal ned gennem Europa og så skal huske, om det er den ene eller anden tidszone, man er i. Det var derfor, at vi fra start har stået fast på, at det her skal være et fælles projekt, et europæisk projekt. Ikke bare Danmark, der skal gå enegang. For uret skal være en hjælp, ikke en tyran. Det skal være så enkelt som muligt. Det ville være for bøvlet, hvis man hver gang, man kører over grænsen til Tyskland, skal ændre uret,« forklarer han.

Derudover mener han også, at det skal være normaltid, der er permanent. Ikke sommertid, som de fleste af deltagerne i EU-spørgeskemaundersøgelsen lægger op til.

»Europa er så stort, at Frankrig, Spanien, Belgien ligger lige under Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT, der er en international tidsstandard, der bruges for regulering af ure og klokkeslæt, red.), så de er allerede på permanent sommertid, så de ville få dobbelt permanent sommertid. Den sidste krølle er også, at man i Rusland og Tyrkiet allerede har afskaffet sommertiden for nogle år siden,« forklarer han.

Jean-Claude Juncker. Foto: Aris Oikonomou/Pool via REUTERS Vis mere Jean-Claude Juncker. Foto: Aris Oikonomou/Pool via REUTERS

Det var tidligere fredag formiddag, at Jean-Claude Juncker fortalte, at han vil anbefale EU-Kommissionen at følge borgernes ønske om at droppe de to årlige skift.

Han henviste til en EU-undersøgelse, hvor et overvejende flertal af de 4,6 millioner, der har deltaget, for fremtiden ønsker kun at have én tid at forholde sig til.

»Vi vil beslutte dette i dag, og så vil det blive sendt videre til medlemslandene og Europa-Parlamentet,« sagde han til ZDF ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er dog endnu uvist, hvordan det vil kunne blive gennemført.