Det var en glad og adreanalinfyldt søn, der kom hjem til sin far – Thomas Mikkelsen – om aftenen den 25. august 2023.

Den 14-årige søn havde været ude på en køretur med en ansat fra Sørby Esport – beliggende i Slagelse Kommune – hvor drengen dengang trænede sin evner i computerspillet League of Legends.

Og sønnen kunne sågar midt i glæden vise sin far en video fra køreturen.

Men så var det som om, at stemningen ændrede sig voldsomt.

Videoen – der er filmet fra passagersædet i en bil af modellen Dodge Charger – viser nemlig, hvordan bilen på motorvejen accelererer voldsomt forbi en bus med anhænger.

Herefter drejer Thomas' søn sin filmende mobiltelefon mod bilens speedometer, der netop når at runde 200 km/t, før kameraet igen flyttet væk.

»Jeg var fuldstændig rasende, da jeg så videoen. Hvem i alverden tager en anden forældres søn med i en bil og kører 200 km/t? Jeg synes, det er vanvittigt,« siger Thomas Mikkelsen til B.T.

Hvis man kører 200 km/t på en motorvej med en hastighedsgrænse på 130 km/t, står man til en bøde på næsten 10.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Derfor greb Thomas også straks knoglen og ringede til formanden fra Sørby Esport, Mark Kristensen, der ved sidste kommunalvalg stillede op som byrådskandidat for Radikale Venstre.

Og der gik ikke længe, før Thomas fandt ud af, at det rent faktisk var formanden, der havde taget hans 14-årige søn med ud på en dybt ulovlig køretur.

»Jeg må nok ærligt indrømme, at jeg talte med ret store ord dér, for jeg var sgu voldsomt rasende. Så jeg fik spurgt Mark lidt ind til, hvad i alverden han tænkte på,« siger Thomas Mikkelsen.

Thomas Mikkelsen er stadig rasende over, at hans søn kom med på en dybt ulovlig køretur Vis mere Thomas Mikkelsen er stadig rasende over, at hans søn kom med på en dybt ulovlig køretur

Thomas hev straks sin søn ud af klubben, og dagen efter fik han besøg af Mark Kristensen og en anden repræsentant fra Sørby Esport.

Med sig havde de en undskyldning og en æske chokolade, men det gav Thomas ikke meget for.

»Jeg ville se konsekvenser, og få dage efter fik jeg fra Sørby Esport besked på, at man havde fuld tillid til Mark Kristensen,« fortæller Thomas.

Derfor brugte han lidt over en måned på at gennemtænke sit næste træk, og til sidst blev han enig med sig selv om, at han advare andre forældre.

Thomas tog kort efter kontakt til en journalist på Sjællandske Medier, der bragte en række historier om sagen.

Det fik få dage efter Mark Kristensen til at trække sig som formand på en ekstraordinær generalforsamling, men Thomas er stadig ikke tilfreds.

»Det er jo en kosmetisk beslutning. Han fortsætter stadig i Sørby Esport, og det forstår jeg faktisk ikke. Jeg er ansvarlig for fem mand på mit arbejde, og hvis en af dem kørte 200 kilometer i timen i en af vores biler, var der ingen kære mor. Så ville det være ud af vagten,« siger han og fortsætter:

»Og det her er endda med et barn.«

B.T. har i den forbindelse taget fat i Sørby Idrætsforenings næstformand, Trine R. Andersen, der har dialogen med pressen i denne sag.

»Det er da beklageligt. Det stemmer selvfølgelig ikke overens med vores værdier og er ikke acceptabelt. Det er også derfor, der er truffet de beslutninger, der er,« siger Trine R. Andersen.

De beslutninger? Han er ikke længere formand, men har vel stadig den rolle, hvor han arbejder med børnene?

»Ikke nødvendigvis. Vi har ikke truffet en beslutning om, hvad han skal arbejde med. Det kommer vi til, men lige nu er Mark faktisk på orlov.«

»Der var jo også en grund til, at han skulle ud og køre en tur med ham her drengen. Mange af de unge mennesker, der er en del af det her, har noget baggrund, som gør, at de ikke nødvendigvis helt kan passe ind i alle mulige andre ting. Der lægger vi meget værdi i at lave tilbud til nogen af dem, der måske falder en lille smule udenfor, og det har Mark været med til at skabe.«

Du siger, der er en grund til, at han skulle ud at køre med drengen. Skal man så forstå det på den måde, at en køretur inden for lovlighedens rammer ikke var godt nok i den situation?

»Nej, de to ting hænger ikke sammen. Selvfølgelig skal man holde reglen.«

Det kan bare godt lidt lyde sådan, når du og andre siger, der er en grund til, at man tog ud. Der er jo ingen, der anfægter køreturen. Folk anfægter en meget ulovlig køretur. Så årsagen til køreturen er jo fuldstændig irrelevant?



»Jo, men det er vi enige om. Selvfølgelig skal Mark ikke køre 200 kilometer i timen.«

Har du spurgt ham, hvorfor han gjorde det?



»Nej, det har jeg ikke.«

Har du spurgt, om han har gjort det før med andre børn?



»Nej.«

Hvorfor ikke?



»Det har ikke lige været det…. Det der er sket tidligere….. Jeg ved ikke nødvendigvis om det, man gør, hvis nogen har brug for at trække lidt luft. Det har nok bare været i situationen, at man har kørt i en bil, der åbenbart kan køre de kilometer i timen..«

Det kan de fleste biler jo...



»Ja, jo jo, men jeg har ikke været med i bilen. Jeg har ikke engang set videoen. Men selvfølgelig retfærdiggør det ikke, at han kører så stærkt.«