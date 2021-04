Brevet blev i forrige uge fundet i postkassen ved Stege Kirke.

»Jeg var meget ked af det,« siger Arejal Haddad.

Hun er menighedsrådsformand i kirken på Møn, hvor det kortfattede håndskrevne brev ifølge TV 2 Øst dukkede op. Det var fra en person, der havde underskrevet sig som 'Tidligere kirkegænger'.

Det var til 'Formanden'. I brevet står der blandt andet:

'Du og din familie tror I ejer kirken. Tag hjem hvor I kom fra.'

Og det ramte ikke mindst 24-årige Arejal Haddad, der sidste år blev valgt som menighedsrådformand – som en af de yngste i landet.

Hun har boet hele sit liv i Danmark, men har libanesisike rødder, da hendes mor kom til landet som 14-årig, ifølge TV 2 Øst. De er begge kristne, meget troende og medlem af folkekirken. Også moren, Mariam Eid, er medlem af menighedsrådet.

»Jeg læste det første gang om aftenen, og der blev jeg rigtig ked af det. Først dagen efter læste jeg det ordentligt igennem, og så snakkede jeg både med min familie og præsten om det,« siger Arejal Haddad.

Og grunden til, at sagen nu er kommet frem, skyldes netop præsten i Stege Kirke, Lene Skov Opsahl. Hun bakkede ikke bare menighedsformanden op, men tog brevet op i søndagens gudstjeneste, hvor hun kaldet det for 'primitivt og uklogt'.

Ifølge Sn.dk lød det videre fra sognepræsten i forbindelse med gudstjenesten:

»Som præst tager jeg skarpt afstand til både indhold og metoden, hvad end målet med brevet er. I forhold til denne kujon, som holder sig anonym, mener jeg kun, at der er én ting at gøre, og det er det, jeg gør lige nu: Det er at tale om det og udtrykke min sorg og ubehag ved en sådan handling.«