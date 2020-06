Jesper Sandbirk er formand for en lottoklub i Vordinborg, hvor de spiller Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot.

Medlemmerne i klubben overførte penge til Jespers konto, og de store pengebeløb gjorde, at banken begyndte at blive bekymret.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Jesper har spillet, siden han var 18 år, og i løbet af årene begyndte de helt store gevinster at trække i ham.

Og for at øge chancen for at vinde, fik han en idé.

»Jeg tænkte på det tidspunkt, at hvis nu man var flere med, ville man have flere chancer. Derfor spurgte jeg nogle kollegaer, om de ikke ville være med til at spille sammen. De spurgte deres venner og så videre. Pludselig var vi oppe på 140 medlemmer. Vi går så også kun efter de store puljer med flere hundrede millioner kroner. Når vi er så mange med, skal der jo trods alt være noget at hente pr. person,« siger han.

Jesper Sandbirk har altid haft ansvaret for at samle penge ind til kuponer, købe dem og præmiesøge på klubbens vegne.

Da mobilepay kom til, blev det i første omgang noget nemmere at være lottokassemester, men det fik ham også i problemer, fordi der pludselig stod så store beløb på hans konto op til de store trækninger..

»Lige pludselig fik jeg et opkald fra min bank, da de var bekymrede for, om aktiviteterne på min konto kunne kædes sammen med hvidvask. Det synes jeg måske var lige i overkanten af, hvad der var sjovt. Jeg havde heldigvis en god forklaring, jeg fik oprettet en speciel konto med eget hævekort til lottoklubben, men i længden var det nok ikke holdbart,« fortæller Jesper Sandbirk.

Grundet de mange mennesker i lottoklubben, så skal der også en forholdsvis stor gevinst til, før der for alvor kommer penge ind.

For nyligt vandt klubben 44.000 kroner, men det resulterede kun i 800 kroner per mand. Men milliongevinsten skal nok komme på et tidspunkt, mener Jesper.

»Det må den jo simpelthen gøre, når man har så mange rækker at gøre med. Og så skal der være fest i byen - med røde bøffer på menuen.«