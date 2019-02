Det er et vingeskudt ungdomsparti, som den nyvalgte landsformand Signe Bøgevald Hansen har overtaget ledelsen af.

I anonyme vidnesbyrd beskriver syv kvindelige medlemmer konkrete tilfælde af grove seksuelle krænkelser og voldtægt.

Det har derfor ikke været nogle nemme første dage på kontoret for den nyudnævnte formand i Liberal Alliances Ungdom (LAU).

'De har naturligvis være pressede, men det er alvorlige sager, så de skal naturligvis håndteres med det samme. Jeg har brugt al min tid på at skabe et overblik samt finde til bunds i disse sager sammen med resten af ledelsen, hvilket vi stadig er i fuld gang med. Ligeledes har jeg brugt dagene på at mødes og tale med relevante myndigheder og fagpersoner,' skriver Signe Bøgevald Hansen, der kun har ønsket at give skriftlige svar på B.T.s spørgsmål.

I behandlingen af sagerne er Børns Vilkår blevet rådført, mens anklagerne også er blevet meldt til politiet torsdag, som efterfølgende har åbnet en efterforskning.

Under weekendens landsmøde blev de syv vidnesbyrd uddelt blandt de næsten 200 deltagende medlemmer af LAU.

Ledelsen har dog ifølge Dagbladet Information kendt til flere anklager om krænkelser i otte måneder. Forretningsudvalget, som Signe Bøgevald Hansen dengang var medlem af, diskuterede på et møde i juni 2018 'Sexisme i LAU' med anklager om overgreb og krænkelser mod mindreårige medlemmer. Ledelsen valgte dog ikke at ekskludere den anklagede eller gå til politiet, da hun fik oplyst, at den krænkede pige ikke ønskede en politisag.

Efterfølgende har Signe Bøgevald Hansen udtrykt over for avisen, at hun kæmpede for at tage mere drastiske midler i brug og ville ønske, at de havde ekskluderet manden og var gået til politiet med sagen.

De nu i alt syv konkrete sager med beskyldninger går helt tilbage til 2015 og strækker sig over fem ledelser.

'Det ærgrer mig, at man tidligere ikke har handlet konsekvent og hårdt nok på sager som disse, når man er blevet bevidste om dem. Ikke alle sager har dog været bragt til de daværende ledelser, og så kan det være svært at handle. I weekenden valgte vi en ny ledelse – en ledelse, der er i fuld gang med at handle seriøst og konsekvent på de her sager. Det håber jeg også kan være med til at sikre, at medlemmerne føler sig trygge ved at gå til ledelsen, hvis de skulle opleve seksuelle krænkelser,' lyder det fra Signe Bøgevald Hansen.

Hun fortæller, at det har været 'absolut hjerteskærende' at høre de syv vidnesbyrd, hvorfor hun med partiets opbakning vil sætte 'hårdt og konsekvent' ind over for den slags adfærd.

Mandag fortalte det 18-årige medlem 'Sofie' til B.T., at den årelange sexistiske kultur med magtmisbrug og ledelsessvigt har gjort, at hun ikke føler sig tryg i LAU.

Andre kvinder i ungdomspartiet, som også ønsker at være anonyme, har underbygget billedet af en kultur, hvor især yngre piger kan være udsat for krænkende adfærd.

Udsagn, som Signe Bøgevald Hansen tager meget seriøst.

'Jeg er ked af at høre, at LAU ikke opleves som et trygt sted at være. Jeg tager situationen meget alvorligt, og min første og største opgave som formand er at få ryddet op og sikret, at LAU i fremtiden netop kan opleves som et både godt og trygt sted. Og det arbejde er jeg i fuld gang med.'

På nuværende tidspunkt arbejder den nye ledelse i LAU på at behandle sagerne og skabe et overblik over, hvem de involverede er.