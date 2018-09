I oprør mod det konservative muslimske miljø, Mohamad El-Saadi er opvokset i, er han blevet døbt i den kristne tro, har deltaget nøgen i et datingprogram på tv, festet igennem og røget hash.

Men Mohamad El-Saadis valg og livstil har flere gange skabt konflikter i hans familie. Hans far er nemlig Oussama El-Saadi, formanden for den kontroversielle Grimhøj-moské i Aarhus-bydelen Brabrand.

»Ifølge min familie lever jeg et for dansk liv. Men jeg vil være selvstændig og fri og have lov til at hygge mig,« fortæller Mohamad El-Saadi i et interview til B.T. I dag er han 29 år og på kontanthjælp.

I løbet af de seneste år er han blevet smidt ud af tre videregående uddannelser, senest fordi han røg hash.

Formanden for Grimhøjmoskéen, Oussama El-Saadi, har flere gange været i medierne med kontroversielle udtalelser. Han har blandt andet forsvaret barnebrude og sagt, at han støtter idéen om et kalifat uden for Danmark.

Mohamad El-Saadi blev en vintermorgen i 2012 døbt i Aarhus Havn i en alder af 23 år. Det var en grønlandsk præst, Mohamad kendte, som foretog dåben.

Han ville døbes som kristen, da han ikke længere følte, at han kunne identificere sig med den muslimske tro, han var opvokset i.

»Jeg ville gerne råde bod på alt det lort, som folk fra samme miljø, som jeg kommer fra, har lavet. Jeg synes, at dåbens renselse var en fin symbolsk handling,« forklarer Mouhamad El-Saadi.

Han fortæller, at han i dag både identificerer sig som kristen og muslim.

I februar i år medvirkede Mohamad El-Saadi i datingprogrammet 'Klæd mig af' på TV2 Zulu. Her tog han tøjet af en dansk pige og sagde: 'Jeg elsker min pik' på landsdækkende tv.

På tidspunktet, hvor dåben fandt sted, var der mange rygter om Mohamad El-Saadi i det muslimske miljø i Århus. Flere talte om, hvordan han røg hash og havde sex med kvinder.

»Jeg prøvede bare at være ærlig. Jeg gad ikke leve i skyggerne og lyve om min tro og mine handlinger. Folk sagde, at jeg var en hykler, og så ville jeg hellere vise dem, at det var sandt.«

Mohamad El-Saadis oprør mod hans kontroversielle far blev dog først kendt i offentligheden, da han i februar i år medvirkede i et datingprogram på TV2 Zulu, hvor han på landsdækkende tv datede en 19-årig pige uden tøj på.

»Efter datingprogrammet ville min far ikke have noget med mig at gøre. Han sagde, at jeg havde ødelagt det hele for os.«

Mohamd El-Saadis far fortæller, at han blev såret, da han så sin ældste søn i fjernsynet.

»Jeg blev meget ked af det. Men han er jo stadig min søn. Det ændrer et tv-program jo ikke på,« siger Oussama El-Saadi til B.T.

Efter næsten et halvt år uden kontakt fik Radio24syv i august Mohamad El-Saadi og Oussama El-Saadi til at tale sammen igen for første gang siden datingprogrammet. Interviewet kan høres her.

Her talte far og søn blandt andet om, hvordan det er at leve som muslim i Danmark.

»Baba, jeg bor i et land, hvor jeg skal være social i skolen og på arbejdet. Og for at jeg kan være det, er jeg nødt til at drikke en bajer en gang imellem,« siger Mohamad El-Saadi til sin far i Radio24syvs interview.

Oussama El-Saadi fortæller til B.T., at han i dag har fin kontakt til sin søn, og at han gerne vil respektere hans valg.

»Han lever i synd ifølge min religion. Men jeg beder til Allah om at vise ham den rette vej. Mohamad er ærlig, og han har gode tanker,« siger Oussama El-Saadi.

Mohamad El-Saadi fortæller, at han elsker sine forældre, og at han vil forsones med dem, når han kan.