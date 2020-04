Formanden for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, Palle Woss Pedersen, kan godt forstå, hvis der sidder bekymrede pædagoger ude i de danske hjem.

Bekymrede over, at de efter påske igen skal på arbejde og dermed udsættes for øget coronasmitte.

Det stod klart, da statsminister Mette Frederiksen mandag aften på et pressemøde i Statsministeriet fortalte, at daginstitutioner og 0. - 5. klasse i landets skoler åbner op igen efter påske.

»Det skal ske for at sikre bedre arbejdsforhold for forældre derhjemme,« lød det blandt andet fra statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) afholder pressemøde om COVID-19 i Danmark i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 6. april 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) afholder pressemøde om COVID-19 i Danmark i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 6. april 2020. Foto: Philip Davali

Mette Frederiksen sagde samtidig, at hun godt kan forstå, hvis der sidder pædagoger og skolelærere derhjemme, som er bekymrede over, at de fra næste uge skal ud i samfundet igen, hvor smitterisikoen alt andet lige er større end på hjemmematriklen.

Hos Palle Woss Pedersen, der er formand for Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, er bekymringen delt.

Også han understreger, at mange pædagoger lige nu sidder og er bekymrede over, at de skal udsættes for øget smittefare.

»Det er klart, at der er flere, der vil være bekymrede, for det betyder jo, at der vil være en højere smitterisiko. Men nu skal vi til at snakke med dem og følge de anbefalinger, der kommer fra myndighederne,« siger han og fortsætter:

»Vi tror på, at det, myndighederne siger, er det rigtige, og derfor håber vi også, at vi kan rådgive dem bedst muligt,« lyder det fra Palle Woss Pedersen.

Børnene skal holde afstand

En af de ting, som Mette Frederiksen understregede i sin tale mandag aften, var vigtigheden af, at børnene i daginstitutionerne i den kommende tid holder afstand.

»Der skal være mere afstand mellem børnene indenfor. Der skal gøres mere rent,« lød det fra Mette Frederiksen.

De retningslinjer var også nogle af dem, som Palle Woss Pedersen noterede sig.

»Man må jo tage sine forholdsregler og sørge for, som Statsministeren siger, at der er afstand mellem børnene, så man minimerer smitterisikoen.«

Nu er det noget tid siden, at Mette Frederiksen selv har haft små børn, og det lyder måske lidt som om, at hun har glemt, hvordan det fungerer. Men hvordan får man en flok børnehavebørn til at holde afstand?

»Jeg tror, at alle vores pædagoger ved, hvad Statsministeren mener, når hun siger det her. I alle daginstitutioner kan man tage børnene udenfor, lave udendørs-aktiviteter eller dele dem op i mindre grupper derude. Det er jeg sikker på nok skal gå,« siger Palle Woss Pedersen.

Åbningen af daginstitutioner og skole for de mindste børn åbner den 15. april. Det sker altså som noget af det første i en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet.