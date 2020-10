Lørdag morgen blev den tidligere udviklingsminister Christian Friis Bach (R) konfronteret med rygter om, at han skulle være blevet fyret for at have krænket personer seksuelt på sin tidligere arbejdsplads.

Det skete kort før, at han skulle ind i 'Go' morgen Danmark' på TV 2 for at tale om netop arbejdet med at bekæmpe seksuelle overgreb og krænkelser.

Redaktøren på programmet fortalte ham kort inden, at han ifølge rygterne angiveligt skulle være blevet fyret fra sin stilling hos Dansk Flygtningehjælp på grund af seksuelle krænkelser.

'Jeg blev dømt ude på stedet og blev virkeligt rystet,' skriver han på Facebook om oplevelsen.

Her benægter han samtidig, at de rygter på nogen måde skulle være sande.

'Men det er stort set umuligt at forsvare sig,' konstaterer han videre i sit opslag.

For at mane rygterne i jorden har formanden for Dansk Flygtningehjælp også blandet sig i sagen. På Twitter afviser Agi Csonka, at Christian Friis Bach blev fyret af den grund.

Jeg kan 100 pct. bekræfte, at afskedigelsen af @christianfbach fra Dansk flygtningehjælp absolut INTET havde at gøre med seksuelle krænkelser. https://t.co/y5XCClsgxO — Agi Csonka (@AgiCsonka) October 11, 2020

Rygterne, som blev luftet, inden Christian Friis Bach skulle med i 'Go' morgen Danmark', forhindrede ham i sidste ende ikke i at deltage i programmet. I stedet blev han i interviewet direkte spurgt ind til rygterne, som han kunne afvise.

'Det var jeg taknemmelig for, selv om jeg blev rigtig ked af det. Men jeg fik en chance for at forsvare mig. Det er der mange, der ikke får. Og det kan være helt umuligt at forsvare sig mod rygter fra mennesker, som vil én det ondt.'

'Og når først rygtet er ude, er det stort set umuligt at stoppe,' skriver han om oplevelsen på Facebook.

Her fremgår det også, at det ikke er første gang, at den tidligere minister er blevet konfronteret med rygterne om ham. Det skete også i 2018.

Her kontaktede en højtstående leder i en anden organisation ham midt i MeToo-debatten dengang. Hun fortalte, at hun havde hørt rygtet om, at han var blevet fyret på grund af en sag om seksuelle krænkelser.