Som formand for Vordingborg Kommunes Børn og Unge-udvalg har Kurt Johansen (A) været med til at sikre, at den rigtige beslutning er truffet i sagen om plejebørnene Emilie og Rasmus. Blandt andet blev udvalget hørt, da kommunen besluttede at stoppe samværet mellem plejeforældrene og de tidligere plejebørn.

I en række artikler har B.T. fortalt historien om de to børn, der uden varsel blev fjernet fra den plejefamilie, de har boet hos, siden de var henholdsvis 14 dage og 11 måneder gamle. I dag bor de to plejesøskende på hver deres opholdssted.

Hvad siger du til, at lektor Caroline Adolphsen fra Aarhus Univesitet siger, at der er begået flere fejl i sagen?

»Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men udtaler mig helt generelt. Jeg bliver nødt til at tro på, at når forvaltningen kommer med en sag, så er den belyst hele vejen rundt.«

Hvad siger du til, at juristen siger, at sagen ikke er akut?

»Når jeg får en opringning fra Børn og Unge afdelingen om en akut sag, så er det her og nu.«

Der går syv uger fra børnesamtalen til kommunen flytter børnene, hvordan kan det være akut?

»Det kender jeg ikke til. Kommer der en akut opstået situation, så er det akut. Men det er altid svært at skulle fjerne børn fra deres familie - også fra en plejefamilie.«

Børn og Unge-udvalget Kommuners Børn og Unge-udvalg består af to medlemmer af kommunalbestyrelsen, en dommer og to pædagogisk-psykologisk sagkyndige.



Udvalget kan blandt andet træffe afgørelser om: Anbringelse af et barn uden for hjemmet.

Afbrydelse af samvær mellem et barn og dets forældre.

Overvåget samvær under en anbringelse.

Kommunens forvaltning beslutter om en sag skal forelægges for Børn og Unge-udvalget og forelægger sagen sammen med en indstilling om sagens afgørelse.

Indstillingen skal indeholde: En børnefaglig undersøgelse.

En skriftlig redegørelse for for at betingelserne er opfyldt.

En handleplan for anbringelsen.

Et referat af børnesamtalen. Børn og unge-udvalget er et ja/nej udvalg. Det kan alene beslutte at følge eller afvise forvaltningens indstilling. Kilde Ankestyrelsen

Hvordan kan kommunen fastholde flytningen, når politiet har frafaldet sigtelsen om vold?

»Selvom der er frafald af en sigtelse, kan der stadig være grund til at fjerne børn. Her taler jeg helt generelt.«

Hvorfor fjernes børnene uden varsel?

»Det er første gang, jeg sidder med en straksfjernelse. Det var mærkeligt i starten, men i indstillingerne står der, hvad vi skal gøre. Jeg har ikke haft nogen overvejelser i forhold til, at det retslige grundlag ikke skulle være på plads.«

Kan du forstå, at plejefamilien undrer sig?

»Hvis jeg mente, at jeg var uskyldig, og mine naboer sagde, at jeg havde slået min 15-årige søn, og kommunen bagefter hentede ham i skolen, så ville jeg føle, at det var grænseoverskridende. Men vi skal varetage barnets tarv. I Tøndersagen havde børnene godt af at blive fjernet fra deres familie. Nogle gange giver det god mening, andre gange giver det måske ikke så god mening. Men jeg har det godt med de beslutninger, jeg har taget. Når vi træffer en formandsbeslutning, er der klagemuligheder og mulighed for at få en beskikket advokat.«

De muligheder gælder for en biologisk familie, men en plejefamilie har ingen rettigheder.

»Nej. Og jeg synes ikke, at en plejefamilie skal have klageret.«

En faglig konsulent, B.T. har talt med, siger, at sager ofte afgøres af en enkelt sagsbehandler. Føler du, at sagen er godt nok oplyst?

»Det er fejlagtigt at tro, at det er én sagsbehandler, der tager stilling til sagen. Det er et helt team. Når vi får fremlagt en sag, sidder der to børnepsykologer, der er så dygtige. Dem sparrer vi med - os politikere - så jeg føler mig godt klædt på.«