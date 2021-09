Arbejdsretten har truffet en ny beslutning om konflikten med landets sygeplejersker.

Arbejdsretten slår ned på de timer, sygeplejersker har taget ud af arbejdstiden for at vise deres utilfredshed med regeringens valg om at stoppe branchens strejke.

Mere præcist bliver sygeplejerskerne nu pålagt at genoptage arbejdet og holde det normaliseret. De skal med andre ord stoppe arbejdsnedlæggelserne.

Kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, Jytte Wester, forstår Arbejdsrettens beslutning.

»Det er overenskomststridigt at nedlægge arbejde, så det kan jeg jo kun tage afstand fra og opfordre til, at man normaliserer arbejdet,« siger hun.

Jytte Wester er ikke overrasket over, at Arbejdsretten nu vælger at pålægge de sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelserne, at genoptage deres arbejde.

Arbejdsnedlæggelserne har helt præcist bestået af, at sygeplejerskene er gået fra deres arbejdsstationer i en time.

I den time har de stillet sig ud foran hospitalerne for at sende et samlet signal om, at de ikke accepterer regeringens beslutning om at slutte deres strejke med et lovindgreb 10 august.

Sygeplejerskens strejke nåede at vare i 10 uger og startede, fordi sygeplejerskerne krævede højere løn.

For Jytte Wester står arbejdet nu på en masse kommunikation Dansk Sygeplejeråd og deres medlemmer imellem.

»Vi har rigtig mange møder med vores medlemmer i øjeblikket, for det er klart, at der er en vrede og frustration over de her regeringsindgreb, som jo ikke bare lige forsvinder med et snuptag,« siger hun.

Ritzau har talt med Luca Pristed, der er operationssygeplejerske på Rigshospitalet i København, som fortæller, at de har tænkt sig at fortsætte arbejdsnedlæggelserne trods det nye pålæg om at genoptage arbejdet.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Jytte Wester tror, at de Aalborgensiske sygeplejersker vil gøre det samme, svarer hun:

»Jeg håber, de vil høre, hvad der er blevet sagt i Arbejdsretten. Vi går også ud og opfordrer dem til at holde den fredspligt, vi har mellem overenskomsterne.«