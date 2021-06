Til august skulle 23-årige Jonathan Winther skifte Københavns Universitet ud med Berkeley University i Californien. Et udvekslingsophold, som han har glædet sig til i flere måneder, og som han har drømt om, siden før han startede på biologistudiet.

Men nu er drømmen om et semester i USA så godt som brast.

For der er ikke flere visumtider på den amerikanske ambassade i Danmark før til efteråret, og der kommer heller ikke flere. Og har man intet visum, så kommer man ikke ind i USA.

»Jeg tænker bare: Det er fandeme løgn! For at sige det lige ud. Jeg var jo mega spændt, og glædede mig utroligt meget. Jeg havde kigget på fag og bolig og gjort mig mange tanker om, hvordan det ville blive, og hvad jeg skulle opleve. Jeg havde gjort mig alle mulige tanker og drømme omkring det sociale, weekendturer og undervisningen,« siger Jonathan Winther, der skulle have været afsted på 5. semester.

Ikke nok med, at Jonathan Winthers mange drømme og forestillinger om et halvt år i det solrige Californien nok er brast. Så er det også ekstra frustrerende for ham, fordi han var godkendt på alle andre måder.

Han var godkendt af Københavns Universitet, han var godkendt af Berkeley University, han havde også bestået en engelsktest og bevist, at han havde økonomi til at tage afsted. Han havde også fået et legat og lavet en mundtlig aftale om en bolig.

»Jeg var kommet gennem nåleøjet, og man skulle ikke tro, at en visumtid på en ambassade var det, der gjorde udslaget. Jeg kan forstå, hvis det er på grund af corona, men det er udelukkende, fordi ambassaden ikke har tid. Jeg er frustreret over, at det hele kan være spildt på grund af en detalje.«

Det er den 3. juni, Jonathan Winther får den nedslående besked i mailindbakken af projektkoordinatoren på Københavns Universitet. Heri står der også, at man kan håbe på at få en aflyst tid, men ikke skal regne med det, eller man kan rykke sin udveksling til foråret 2022.

Men det er ikke så simpelt at udskyde udveksling med et halvt år.

»Lige nu er der kun en tid i november, en i december og nogle i starten af januar. Og det er jo ikke kun mig, det er gået ud over, det er alle andre udvekslingsstuderende, der også skal til USA, så de bliver nok hurtigt taget,« siger Jonathan Winther, der heller ikke er meget for at rykke sit opholdt et semester, selv hvis det skulle være muligt at få en tid.

Derfor har Jonathan Winther kigget på alternative løsninger, og her er der måske et lille håb. Han vil prøve at få en visumsamtale på en amerikansk ambassade i et andet land.

»Sverige og Norge er oplagt, men de har samme problemer med tider som Danmark. Derfor kigger jeg på Polen. Det er nok min bedste mulighed for at komme afsted til august,« siger Jonathan Winther.

Men om det overhovedet kan lade sig gøre, er der ingen garantier for, men Jonathan Winther vil give det et forsøg alligevel.