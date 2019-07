Drømmer du om at ræse om kap med Super Mario eller flyve galaksen rundt i dit helt eget rumskib? Så skal du ikke vente meget længere.

Teknologier som virtual og augmented reality er lige nu ved at sparke forlystelsesparkerne ind i en helt ny tidsalder, hvor grænserne mellem virkelighed og fantasi fuldstændig udviskes.

Og Danmark er også så småt hoppet med på vognen.

Da Walt Disney åbnede dørene til Disneyland i Los Angeles 17. juli 1955, sammenlignede han forlystelsesparken med Lewis Carrolls eventyr 'Alice i Eventyrland'.

Virtual Reality Teknologi, som kan skabe en meget livagtig virtuel verden i 3D ved hjælp af en computer og virtual reality-briller. Brillerne ligner store dykkerbriller, hvor glasset er erstattet af en indbygget skærm, som omslutter hele synet. Virtual realitys historie er faktisk tæt knyttet til teateret. Da udtrykket 'virtual reality' i 1938 dukker op for første gang, er det i en novellesamling af franskmanden Antonin Artaud, hvor han beskriver teaterets virkemidler som 'la réalité virtuelle' – på engelsk oversat til virtual reality.

»At besøge Disneyland er som at gå igennem spejlet i 'Alice i Eventyrland'. Disneyland giver mulighed for at træde ind i en helt anden verden.«



Men selv Mickey Mouses far kunne umuligt forestille sig, hvor overbevisende forlystelsesparkernes fantastiske verdener ville se ud her 64 år senere.

I dag kan man ride på ryggen af en virtuel drage i Disney Worlds stort anlagte 'Avatar'-forlystelse (baseret på filmen af samme navn), flyve på en magisk kost side om side med Harry Potter i Universal Studios i Orlando, Florida, og se fremtiden gennem virtual reality-briller, mens man suser gennem en gigantisk rutsjebane i Dubais hypermoderne virtual reality-forlystelsespark.

Og netop virtual reality samt søsterteknologien augmented reality er godt i gang med at sparke forlystelsesparker verden over ind i en helt ny æra.

»Der er ingen tvivl om, at virtual reality og augmented reality kommer til at forme fremtidens forlystelsesparker. Vi ser det jo allerede nu i flere amerikanske og kinesiske forlystelsesparker, hvor virtual reality enten bliver føjet til eksisterende forlystelser for at give en ekstra dimension eller sågar udgør hele forlystelser i sig selv,« siger Therkel Sand Therkelsen, stifter af virtual og augmented reality-messen 'CopenX'.

Forlystelse suger dig ind i 'Star Wars'

I Walt Disney World Resort-shoppingcenteret Disney Springs i Orlando har de taget skridtet videre og lanceret en indendørs forlystelsespark udelukkende baseret på virtual reality.

Forlystelsen hedder 'Star Wars: Secrets of the Empire' og er lavet af det amerikanske VR-firma The Void.

Iført hjelm med VR-briller og en såkaldt haptisk dragt, der bruger elektrostimulering til at gengive fysiske effekter fra den virtuelle virkelighed (f.eks. projektiler, der rammer kroppen), bliver gæsterne transporteret ind 'Star Wars'-universet.

Forklædt som stormtroopers skal de lede et oprør mod det onde imperium.

Forlystelsen ligger i en kæmpe bygning bestående af et utal af blanke vægge, trapper og luft- og vandmaskiner, der skal simulere følelsen af vind og vejr.

Der er altså tale om en virtuel verden med virkelige rammer, hvor man kan røre, høre, føle og mærke, mens det interaktive eventyr står på.

Tivolis designchef, Jacob Helenius, besøgte The Voids virtuelle 'Star Wars'-forlystelse i Orlando tidligere på året. Og han blev blæst bagover af oplevelsen.

»Det var fuldstændig fantastisk. Jeg er så imponeret over, hvad man kan lave på så få kvadratmeter. Det ene øjeblik fløj jeg rundt i et rumskib, det næste skød jeg stormtroopers med en blastergun,« siger han begejstret.



Tivoli bygger virtuelle verdener

Og begejstringen for de nye digitale teknologier er allerede smittet af på verdens næstældste forlystelsespark i hjertet af København.

Siden 2017 har Tivolis besøgende haft mulighed for at suse rundt i rutsjebanen 'Dæmonen' iført VR-briller. Og da Tivoli åbnede dørene for vintersæsonen i begyndelsen af året, kunne besøgende prøve kræfter med virtual reality-forlystelsen 'Bring the Spring' i H.C. Andersen Slottet.

'Bring the Spring' var kun en midlertidig forlystelse og er ikke længere at finde i Tivoli.

Men det betyder ikke, at besøgende i fremtiden ikke får mulighed for at træde ind i virtuelle verdener, forsikrer Jacob Helenius.

»VR kommer helt sikkert til at spille en større rolle i fremtiden i Tivoli. Vi er allerede med på sporet, så det ville være åndssvagt at kaste det hele over bord nu. Vi har taget alle børnesygdommene i opløbet. Så når vi fremadrettet vil arbejde mere med virtual reality, så er vi rigtig godt rustet,« siger han.

Det er dog ikke kun virtual reality, som optager Tivolis designchef. Jacob Helenius ser også et kæmpe potentiale i søsterteknologien augmented reality.

»Det ville jo f.eks. være helt oplagt at lave et horrorunivers, hvor gæsterne kan bevæge sig rundt og interagere med hologram-monstre og lignende uhyggelige virtuelle lag. Mulighederne for augmented reality synes uendelige,« siger han.

Super Mario får sin egen forlystelse

I modsætning til virtual reality, der transporterer brugeren ind i en digital verden, bringer augmented reality den digitale verden ud i den fysiske verden i form af hologrammer og digitale tredimensionelle billeder.

Spillet 'Pokémon Go', der tog verden med storm for nogle år siden, benytter sig af denne teknologi.

Men der er sket utrolig meget med augmented reality, siden millioner forsøgte at fange digitale japanske tegneseriefigurer på gader og stræder kloden rundt.

»Nyt udstyr som HolloLens 2 og Magic Leap bruger kameraer og sensorer til at opfange og analysere den fysiske virkelighed, så det digitale lag fremstår langt mere troværdigt og i samspil med omgivelserne,« forklarer Therkel Sand Therkelsen, direktør for 'CopenX'.

Og det helt store gennembrud for augmented reality i forlystelsesparker kan meget vel komme allerede næste år, når Universal Studios i Orlando, Florida, slår dørene op til 'Super Mario World'.

Forlystelsen, der er baseret på Nintendos populære computerspil af samme navn, har kostet 3,6 milliarder kroner. Og en stor sjat af de penge er gået til udviklingen af et helt nyt augmented reality-system.

Præcis hvad man kan forvente under besøget hos Super Mario og co., er endnu uvist. Et godt bud er dog, at teknologien vil bringe det populære spil 'Super Mario Kart' til live, så gæsterne kan ræse forbi virtuelle forhindringer og plaffe modstandere ned med hologram-skildpaddeskjolde.

Augmented Reality I modsætning til virtual reality, der lukker virkeligheden ude for at bringe brugeren ind i fantasiens verden, bringer augmented reality fantasien ud i virkeligheden. Det mest berømte eksempel på augmented reality er spillet 'Pokémon Go', hvor man skal jage hologram-udgaver af japanske tegneseriedyr, som giver spillerne mulighed for at fange, kæmpe med og træne virtuelle pokémoner, der forekommer i den virkelige verden.

Lego satser på virtual reality

Hos Danmarks største turistattraktion uden for København holder man også skarpt øje med augmented og virtual reality.

Men det er ikke teknologien, der skal være afgørende for, i hvilken retning Legoland i Billund skal gå i fremtiden, forklarer forlystelsesparkens direktør, Christian Woller.

»Når folk vælger Legoland, så gør de det, fordi de får en sjov oplevelse med børnene. Og det skal vi holde fast i. Vi vil rigtig gerne bruge nye teknologier til at fremme dette aspekt, men vi vil ikke lade teknologien styre, hvor vi bevæger os hen,« siger han.

Virtual Reality er allerede integreret i flere af Legolands parker i udlandet.

Og siden 2016 har børn og barnlige sjæle haft mulighed for at rejse gennem et NINJAGO 4D-univers i forlystelsesparken i Billund.

Her skal man bruge sine ninja-færdigheder til at skyde digitale forhindringer væk i en virtuel verden.

Netop denne form for interaktivitet og brugerinddragelse, hvor samarbejde og leg er i højsædet, er et essentielt element i Legolands fremtidige digitale satsninger.

»Vi skal bruge teknologierne til at bringe vores Lego-univers til live, for børnene skal være medskabere frem for passive tilskuere. Det tror jeg, der er meget mere fremtid i for os,« siger Christian Woller.

Om det bliver augmented reality, virtual reality eller en tredje teknologi, der kommer til at definere fremtiden for forlystelsesparker, er stadigvæk i spil.

Men én ting er sikkert: Der er ikke råd til at hvile på laurbærrene. Som forlystelsesparkernes grand old man, Walt Disney, udtrykte det for mere end seks årtier siden under åbningen af Disneyland i Californien:

»Vi bevæger os hele tiden fremad og åbner konstant nye døre og skaber nye ting, fordi vi er nysgerrige. Det er vores nysgerrighed, der bliver ved med at lede os ned ad nye og spændende veje.«