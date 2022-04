Olga Lupilina er aktivist, og indtil for fem år siden boede hun i Rusland. Men frygten for at blive fængslet drev hende fra hjemlandet.

I dag bor hun i Slovakiet med sin mand og sidder i et tog på vej hjem fra Frederikshavn, da B.T. fanger hende på en skrattende telefonforbindelse.

Olga Lupilina har nemlig brugt de seneste dage ud for den nordjyske kyst, hvor hun har siddet i en lille gummibåd og demonstreret mod krigen i Ukraine.

Det var første gang hun deltog i aktivisme, siden hun forlod Rusland.

»Det blevet meget tydeligt, at russisk olie og gas er med til at finansiere frygtelige ting, og det vil jeg være med til at sætte en stopper for. Det er meget personligt for mig som russer,« siger hun.

Så sammen med en håndfuld andre fra Greenpeace forsøgte Olga Lupilina at forhindre russisk olie i at blive omlastet.

Til sidst satte politiet foden ned og beordrede demonstranterne til at flytte sig, og derfor er Olga Lupilina nu på vej tilbage til Slovakiet. En rejse på 26 bumlende timer.

Men hendes demonstrant-dage er langt fra forbi. Hun bliver ved til de vestlige politikere stopper med at købe russisk olie og gas, der fodrer den skattekiste som understøtter Putin og hans krig. Det føler hun, at hun har en forpligtelse til.

En gruppe aktivister demonstrerede torsdag og fredag mod køb af russisk olie ud for Frederikshavn Havn. Olga Lupilina var en af dem. (Greenpeace) Vis mere En gruppe aktivister demonstrerede torsdag og fredag mod køb af russisk olie ud for Frederikshavn Havn. Olga Lupilina var en af dem. (Greenpeace)

Både overfor alle de ukrainere, som lever under præsidentens bombardementer og alle de russere, som risikerer deres frihed, ved at demonstrere indenfor landets grænser.

»Jeg var også aktivist, da jeg boede i Rusland. Jeg demonstrerede mod regimet og mod valgsnyd. Men som tiden gik blev det sværere og mere risikabelt. I dag bliver man smidt i fængsel for at tale for fred i Ukraine,« siger Olga Lupilina.

Så omkring 2017 tog hun en beslutning. Hun var nødt til at rejse.

»Det var både fordi, jeg var bange for at blive smidt i fængsel, men også fordi mine skattepenge gik til at finansiere alt det, jeg var imod, og det kunne jeg ikke bære,« fortæller hun.

Hun tog sin mand med ud af landet, mens hendes søskende, forældre, fætre og kusiner stadig bor i Rusland. De ved godt, at hun er aktivist og imod Putin. Og selvom de stadig lever under hans styre, deler de Olga Lupilinas holdninger og verdenssyn. Hvilket godt kan bekymre hende.

»Jeg er nervøs for, hvad der sker, hvis de bruger deres stemme og taler imod krigen,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg er også bare nervøs for, hvordan de skal klare sig. De økonomiske sanktioner rammer de helt almindelige mennesker rigtig hårdt.«

Olga Lupilina vil gerne have sin mor ud af landet, men det er ikke så lige til. Indtil videre er de alle nødt til at tage det en dag ad gangen.

Og selv hvis hun fik sin mor ud, er det heller ikke et let tidspunkt at være russere i Europa.

»Det er blevet svært efter krigen brød ud. Der er rigtig mange, som ser russere på en bestemt måde – naturligt nok – men mange af os er fuldstændig imod krigen, og gør hvad vi kan for at hjælpe til,« siger Olga Lupilina, som på sin vej gennem Europa har mødt en del russere, der for eksempel hjalp som tolke for flygtningene.