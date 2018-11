En borger anmeldte topforhandlere for læk under overenskomstforhandlingerne, men Statsadvokaten dropper sag.

Hverken KL's topforhandler Michael Ziegler eller den tidligere FOA-formand Dennis Kristensen bliver sigtet for at have brudt tavshedspligten under forårets komplicerede overenskomstforhandlinger i Forligsinstitutionen.

Det meddeler Statsadvokaten til Ritzau.

Overenskomstforhandlingerne var præget af nærmest rutinemæssige læk af udspil og kompromisforslag til medierne fra de hermetisk lukkede forhandlingslokaler, hvor parterne er underlagt tavshedspligt.

Det medvirkede til, at en borger politianmeldte de to topforhandlere efter forhandlingernes afslutning.

Men ifølge Statsadvokaten i København er efterforskningen indstillet, fordi der ikke er "en rimelig formodning om," at Ziegler eller Kristensen havde begået noget strafbart.

Forligsmand Mette Christensen kommenterede for første gang de mange læk fra forhandlingerne ved et debatmøde på Arbejdermuseet i København.

Ifølge Avisen.dk så hun strømmen af læk som et benspænd i maratonforhandlingerne om de 750.000 offentligt ansattes overenskomster.

- Jeg havde lyst til at gå ned og tage mikrofonen fra journalisterne, siger Mette Christensen om sagen.

- Jeg kunne se ting i fjernsynet, der ikke var kommet til mig.

I Forligsinstitutionen er det Mette Christensens opgave at mægle mellem forhandlerne fra staten, kommuner og regioner.

Ved samme debatmøde deltog også Michael Ziegler, der var hurtig til at støtte en strammere kurs.

- Vi skal acceptere tavshedspligten, og Forligsinstitutionen skal være meget hurtigere til at gribe ind. Der kom en opsang på et tidspunkt. Det kan godt være, at den skulle være kommet tidligere, sagde Michael Ziegler i debatten.

Men Ziegler understreger også, at kommunikationen til offentligheden spiller en afgørende rolle, skulle forhandlingerne ende i sammenbrud.

- Vi kæmper også for folkeopinionen. Scenariet kan jo være, at Folketinget skal gribe ind, og der betyder folkeopinionen noget, siger Ziegler ifølge Avisen.dk.

/ritzau/