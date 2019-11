»Hvis man vælger at indlægge sig selv, så har man det ikke godt.«

Så kort og kontant lyder det fra Simon Pasternok, forlagschef for Gyldendal, om hans største guldfugl, der med ét var tilbage - og så alligevel ikke.

For selvom den berømte og berygtede digter Yahya Hassan nærmest ud af det blå udgav en digtsamling fredag, så er det ikke en digter i mental topform, der litterært er tilbage med opfølgeren til det selvbetitlede megahit af en bog, han udgav i 2013.

I pressematerialet til bogen fremgår det nemlig, at Yahya Hassan, mens den nye bog rammer hylderne, selv befinder sig på psykiatrisk afdeling på Skejby Sygehus i Aarhus.

Her har den omdiskuterede og kontroversielle digter selv valgt at lade sig indlægge.

Det skyldtes, at han en dag pludselig stod med en køkkenkniv - parat til at stikke sin egen bror ned.

Det har Yahya Hassan fortalt i et interview med Weekendavisen. Årsagen til nedbruddet var kokain.

»Jeg har aldrig fået en rigtig diagnose. Jeg har fået papir på, at jeg får en stof­udløst psykose. Det er rigtigt, at jeg gør skøre ting, når jeg tager kokain,« fortæller han i interviewet og fortsætter:

(ARKIV) Yahya Hassan læser op af sin første bog. Foto: Claus Bech Vis mere (ARKIV) Yahya Hassan læser op af sin første bog. Foto: Claus Bech

»Jeg mister tilliden til alle omkring mig, det kommer med kokainen, jeg mistede endda tilliden til min egen lillebror, det var derfor, jeg lod mig indlægge,« uddyber han i interviewet, der er foretaget i bidder fra psykiatrisk afdeling.

Yahya Hassans berømmelse efter den enorme succes med digtsamlingen 'Yahya Hassan', der udkom i 2013 og til dato har solgt mere end 120.000 eksemplarer, var mildest talt en overraskelse.

Også for hans forlag Gyldendal.

Førsteoplaget til bogen fra 2013 var på 800. Det er anderledes denne gang, hvor det ligger på 25.000.

Yahya Hassans anden digtsamling siden debuten "Yahya Hassan" i 2013, fotograferet hos Gyldendal i København, fredag den 8. november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Yahya Hassans anden digtsamling siden debuten "Yahya Hassan" i 2013, fotograferet hos Gyldendal i København, fredag den 8. november 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Og efter umiddelbare store salgstal på førstedagen planlægger man allerede andet oplag, forklarer Simon Pasternak.

Selvom det ikke kan udelukkes, at den store succes, Yahya Hassan oplevede i forbindelse med den første bog, kan have haft en betydning for digterens mentale velbefindende, så har man ikke fra Gyldendals side tænkt sig at yde nogen særlig beskyttelse til guldfuglen, der har adskillige domme og politibeskyttelse i bagagen.

»Vi behandler Yahya som en fri mand. Vi er et forlag ikke psykiatere. Og han er en voksen mand, der ved, hvad han vil. Det var også hans ønske at holde udgivelsen hemmelig, eksempelvis,« siger Simon Pasternak.

Men har I som hans forlag ikke et ansvar for at passe på ham?

»Vi har et ansvar, der omhandler at udgive bøger, der gør folk klogere. Men det er politiets job at passe på borgere.«

Så I gør ikke noget for at passe på ham, når den nye bog kommer?

»Det er ikke vores job, men vi er naturligvis i tæt kontakt med politiet,« siger Simon Pasternak, der også fortæller, hvorfor man udgiver den nye bog.

»Der er ingen tvivl om, at Yahya har været helt oppe i samfundets top og været 'præmieperker' og 'elitens trofæ', men han har også været helt nede i ghettoen, har været jaget vildt og på psykiatrisk afdeling. Det er ikke et kønt billede han tegner – og slet ikke af sig selv. Og han viser os dele af en verden, de fleste slet ikke kender. Og det er også derfor, vi udgiver den nye bog. Det er råt, ensomt og handler om vanvid og om det mørke, han har i sig.«