'Yahya Hassan blev 24 år. Fire og tyve år.'

Sådan lyder det chokeret fra forlaget Gyldendal, som nu udtaler sig første gang, siden det tidligere i dag, torsdag, kom frem, at Yahya Hassan er død.

Ordene kommer i en pressemeddelelse fra forlagschef Simon Pasternak, der selv på skrift ikke kan skjule sin store sorg.

'Det er jo ingenting, det er en katastrofe. Jeg har kendt ham, siden han var 16 år, den her lysende dreng med det enorme talent, nerverne uden på tøjet, men med det store talents søvngængeragtige sikkerhed,' siger han i meddelelsen og fortsætter:

'Den her insisteren på at have sin egen stemme, forsvare sit territorium, finde sit eget sted – på trods af, hvad folk mente. Yahya insisterede på ikke at bøje sig for nogen, han ville ikke være repræsentant for nogen eller spændes for nogens vogn.'

Yahya Hassan debutterede som forfatter i 2013 med digtsamlingen 'Yahya Hassan', som blev den bedst sælgende debutdigtsamling i danmarkshistorien og solgte over 120.000 eksemplarer.

I 2019 udgav han opfølgeren 'Yahya Hassan 2', hvor den unge nu afdøde provokunstner fortalte sin egen turbulente historie i 59 digte.

Simon Pasternak var redaktør på begge af Yahya Hassans digsamlinger og roser i sin udtalelse det faktum, at digteren ikke ændrede sig for samfundets normer.

'Han ville være sig selv og skrive de digte, han ville – med de enorme omkostninger, det havde. Nu er han død. Det er ikke til at bære', lyder det fra forlagschefen.

Yahya Hassan blev fundet død i sin lejlighed onsdag.

Det bekræftede hans nærmeste familie over for B.T. torsdag.

Læs mere om dette her.