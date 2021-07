Kryds og tværs er typisk lig med afslapning og hygge.

Altså lige indtil man skal stave et ord, der kan føles stødende at skrive. Og især når det er til børn.

I krydsogtværs-bladet Sofus' Lillebror nummer 68 skal forbrugerne finde svaret på 'sorte børn' – hvortil svaret er 'negerpiger'.

Det har vakt kritik på sociale medier, blandt andet hos Topo Houston, hvis profil hedder Topolsh.

Sorte børn = Negerpiger!



Jeg er fucking rasende. Hvorfor er det her et krydsord i 2021. Jeg var ikke en negerpige, jeg er ikke en negerkvinde. Det her, det er racistisk, ulækkert og vidner om en ligegyldighed som jeg har mærket hele fra omverden hele mit liv. Fuck this shit!! pic.twitter.com/dRcVP2xBwz — TopoIsh (@TopoIsh) July 14, 2021

»Jeg er fucking rasende. Hvorfor er det her et krydsord i 2021?«

»Jeg var ikke en negerpige, og jeg er ikke en negerkvinde. Det her, det er racistisk, ulækkert og vidner om en ligegyldighed, som jeg har mærket fra omverdenen hele mit liv,« skriver hun i opslaget.

Over for Jyllands-Posten uddyber hun sit Twitter-opslag:

»Det var vigtigt for mig at reagere prompte og højlydt. Jeg vil ikke blive holdt i den strukturelle racismes lænker. Det ord er forbundet med så meget smerte og udstødelse i mit liv, så at blive eksponeret for det i et hyggemagasin til børn var for meget,« siger hun.

Hos Tankesport, som udgiver krydsordhæftet 'Sofus' Lillebror', forstår man godt, at krydsogtværsen har vakt harme.

De garanterer, at man ikke bevidst har benyttet n-ordet i deres udgivelser. Grunden til, at det er sket, lyder således over for B.T.:

»Et andet firma for år tilbage købte et større restlager af vores gamle blade, og at der stadig findes enkelte af disse 'antikverede' produkter i handlen. Nummer 68, som Ann-Sophie har købt, må ligge mange år tilbage, eftersom det seneste nummer i handlen fra vores side er nummer 556,« siger Jesper Wamsler, administrerende direktør hos Tankesport, og tilføjer:

»Hvis dette er tilfældet, er det super ærgerligt, men der er ikke så meget, vi kan gøre ved det,« siger Jesper Wamsler, administrerende direktør hos Tankesport.

Dog anerkender han, at der også kan være tale om en fejl.

»Det sker en meget sjælden gang imellem, at vi opdager at have misset ordet i en enkelt opgave – det er ved at være længe siden, men det kan ikke helt afvises, at der kan være sket en smutter. I så fald vil vi øjeblikkeligt rette opgaven eller fjerne den fra vores arkiv,« siger Jesper Wamsler og beklager den 'kedelige oplevelse.'

