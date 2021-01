»Virksomhederne hænger i med det yderste af neglene, det er grædende og frustreret medlemmer, der ringer ind.«

Det fortæller Mia Amalie Holstein, der politiskchef og cheføkonom for Små og Mellemstore Virksomheder Danmark (SMV Danmark). Det sker efter, at en forlængelse af restriktionerne er igangsat.

Det er blevet en realitet efter Mette Frederiksen, regeringen og de danske sundhedsmyndigheder har afholdt pressemøde.

»Vi har fuld respekt for det sundhedsfaglige aspekt. Vi ved, at den britiske variant vokser, og vi skal passe på,« lyder det fra Mia Amalie Holstein.

»Når det er sagt, så har vi det problem hos os og blandt vores medlemmer, at hjælpepakkerne ikke kommer hurtigt nok, og, at de ikke er store nok. Vi har medlemmer, der ikke har fået kompensation helt tilbage fra august. De er pressede på likviditeten, for man skal have fået den første pakke fra august for at kunne få næste.«

Derfor er det problematisk for SMV Danmark og dets medlemmer, at restriktionerne bliver forlænget.

»30 procent af vores tvangslukket-medlemmer har nogen eller stor risiko for at gå konkurs indenfor tre måneder, hvis der ikke snart sker noget.«

»Det er helt nødvendigt, at der bliver lavet nye trepartsforhandlinger. Virksomhederne har alt for mange udgifter til hjemsendte medarbejdere og det skal dækkes bedre.«

Derudover mener Mia Amalie Holstein, at man skal kigge på flere ting udover at udbetale hjælpepakker hurtigere. Andre alternativer, der kan hjælpe de pressede virksomheder.

»1. marts ligger der en kæmpe regning med den udskudte moms og venter, og det er et kæmpe problem. Så der er også brug for at få den regning udskudt.«