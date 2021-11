Et årsskifte er en velkendt anledning til at lave ændringer og skifte spor, og det gælder også for Charlotte Storm Gregersen.

Hun forlader jobbet som økonomidirektør i Region Syddanmark nytårsaften – og 1. januar bliver hun i stedet direktør for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Hun tiltrådte i stillingen som økonomidirektør for knap ni måneder siden, 1. marts 2021.

I pressemeddelelsen beklager regionsdirektør Jane Kraglund, at Charlotte Storm Gregersen forlader regionen:

»Jeg er ked af, at Charlotte Storm Gregersen forlader regionen, for hun har gjort det rigtig godt her. Men hun har valgt at sige ja til nye udfordringer, og jeg ønsker hende al mulig held og lykke i det nye job,« siger hun.

Før skiftet til jobbet som økonomidirektør arbejdede Charlotte Storm Gregersen i Aarhus Kommune. Hun vender tilbage dertil i det nye år:

»Jeg har været rigtig glad for at være i regionen, selvom det desværre kun blev for en kortere periode,« siger hun.

Kasper Breum Petersen konstitueres som økonomidirektør i Region Syddanmark i forbindelse med Charlotte Storm Gregersens fratrædelse 31. december.