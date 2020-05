Amina Sardar har været muslim hele livet. Men i en alder af 42 år vælger hun at forlade islam.

Ifølge hende selv handler det om, at islam har for mange begrænsninger for et godt liv og ikke tillader kritik. Det skriver Jyllands Posten.

»Lad være med at tage koranen så bogstaveligt. Man har kun ét liv - lev det. Lev det godt, og lev det frit. I Islam bliver der sat grænser for, hvad man spiser, hvad man drikker, hvordan man opfører sig,« udtaler Amina Sardar til JP.

I dag har Amina Sardar den opfattelse, at det er synd for de muslimer, der går rundt og begrænser sig selv.

For det er præcist, hvad islam gør, ifølge Amina Sardar. Begrænser sig.

Hun mener, at islam har for travlt med, at efterlivet skal være smukt og dejligt, hvilket får mange muslimer til at leve en tilværelse, hvor de faktisk ikke lever.

Og de muslimer har Amina Sardar ondt af.

For Amina Sardar startede det hele med, at hun i 2016 begyndte at nærlæse koranen. Men her fandt hun en del selvmodsigelser og begyndte langsomt at tvivle mere og mere på religionen.

Ud over at hun nu offentligt står frem med sit islam-exit, har det også resulteret i. at hun til sommer lancerer en hjemmeside, hvor hun vil skrive kritisk om islam.

Har andre muslimer, der enten har forladt eller overvejer at forlade islam, lyst til at bidrage til kritikken, kan de få publiceret deres indlæg anonymt.

Det vil ikke være første gang, Amina Sardar får sat fokus på sig selv.

I 2017 var hun stadig muslim, men meldte sig ind i det indvandrerkritiske parti Dansk Folkeparti, hvor hun er aktiv i lokalforeningen i Gladsaxe.