Bor du i lejlighed, kan der være tusindvis af kroner at spare på varmeregningen.

Forkerte indstillede varmecentraler koster nemlig hvert år københavnske fjernvarmekunder dyrt.

Det skriver TV 2 Lorry, som har set nærmere på en opgørelse fra Hovedstadsområdets Forsyningsvirksomhed HOFOR.

Den viser, at kunderne – i dette tilfælde typisk lejere i boligejendomme – kan spare flere tusind kroner, hvis de får efterset den varmecentral, der er placeret i bunden af deres lejlighedskompleks og pumper varme ud til lejlighederne.

Ifølge den nye opgørelse fra HOFOR koster forkert indstillede varmecentraler nemlig hvert år mellem 30 og 40 millioner kroner for de københavnske fjernvarmekunder.

Det betyder, at kunderne får en ekstraregning på typisk mellem 500 til 2.000 kroner årligt per kunde.

Energirådgiver i HOFOR, Benny Østerbye, fortæller til TV 2 Lorry, at det er rimeligt nemt at fikse problemet.

»Den enkelte kan simpelthen gøre det, at de skal kontakte deres udlejer for at høre, om der er styr på det her med varmecentralen,« siger han til tv-stationen og tilføjer, at du kan spørge til, hvorvidt der bliver foretaget jævnlig service på anlægget.