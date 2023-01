Lyt til artiklen

For den norske version af Danske Spil skete der i juledagene det, der ikke måtte ske.

De ubetalte mere end 5 millioner danske kroner ved en til den forkerte lottovinder.

Og da den 39-årige nordmand Ivar Kvam Overvik kiggede på sin bankkonto den 27. december kunne han næsten ikke tro sine egne øjne.

»Mit hjerte pumpede, da jeg så beløbet. Jeg indså med det samme, at der er noget galt,« siger han til den norske netavis VG.

På kontoen stod der pludselig flere millioner i stedet for de par hundrede kroner, der plejer at stå.

Ivar Overvik ringede med det samme til banken, der ikke kunne hjælpe ham. Dagen efter fik han en besked om, at han havde vundet i lotto fra Norsk Tipping.

Den norske mand kunne læse på Norsk Tippings hjemmeside læse, at en mand fra nabokommunen havde vundet 8,2 millioner norske kroner i lotto. Hvad der svarer til cirka 5,8 millioner danske kroner.

Kort tid efter måtte Norsk Tipping rømme sig og meddele Ivar Overvik, at det altså var manden i nabokommunen, der havde vundet pengene.

»Ja, de sagde, at det var manden fra nabokommunen, der skulle have haft pengene. Jeg må have overtaget hans gamle kontonummer, da han skiftede bank,« fortæller han til VG.

Ivar Overvik kunne dermed ikke beholde pengene selv, der var ude af kontoen den 30. december, men det var mere en lettelse end en skuffelse.

»Det er ret ubehageligt at have så mange penge på sin konto, som man ved, man ikke kan bruge,« siger nordmanden.

Som et plaster på såret sendte Norsk Tipping en buket blomster og et takkebrev.

»Mange tak for at rapportere, at vi havde overført en stor Lotto-gevinst til dig, selvom du ikke havde spillet! Nu har vi fundet den rigtige vinder, og han var meget glad! Med Venlig Hilsen Trond Laupstad, sikkerhedschef hos Norsk Tipping.«