Forhandlingerne om en Brexit-aftale er lørdag aften blevet sat på pause. Det har David Frost, chefforhandler for Storbritannien, og Michel Barnier, der forhandller på vegne af EU, udtalt i en fælles erklæring.

Dermed er der lagt op til et kæmpe drama forude, vurderer B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det her var ikke meningen. I morgen mødes Ursula Von der Leyen (præsident for EU-kommissionen red.) og Boris Johnson og skal tale sammen. Et møde som alles øjne er rettet mod. Det er super vigtigt, at de kommer ud og siger 'prøv at hør her, vi står sammen om det her'. Kommer de ud og ryster på hovedet, så er vi tæt på game-over,« siger Illeborg.

Og at de to ledere skal mødes, er et åbenlyst tegn på, at forhandlingerne ikke går, som de skal.

»Nu har man eskaleret Brexit-processen fra forhandlerne op til politisk niveau. Det har man længe tænkt kunne være en nødvendighed, men det er et tydeligt tegn på, at det ikke går godt. Det er alvorligt og et farligt tegn så tæt på målstregen,« siger B.T.'s internationale korrespondent.

Han understreger, at ingen ønsker et hårdt Brexit, og at Angela Merkel tidligere fredag har været ude og bede parterne om at komme til fornuft.

Det er blandt andet uenighed om fiskeri, der har gjort, at man ikke har kunnet få en aftale på plads. Noget du kan læse meget mere om lige her.

»Vi er gået fra på 48 timer at være næsten i mål, til at parterne måske giver op på at få en aftale. Redningsbåden er nu, at man politisk dikterer og gør noget fra politisk hånd,« slutter Jakob Illeborg.

Som det ser ud lige nu, skal der falde en aftale senest den 31. december, hvis man ikke gør det, resulterer det i hårdt Brexit.