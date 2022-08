Lyt til artiklen

En strejke kan lure lige rundt om hjørnet hos TV 2 Danmark.

Sådan lyder den kontante udmelding ifølge HK Stat, 3F og Dansk Metal.

Det skriver Journalisten.

Det skyldes, at forhandlingerne mellem de tre fagforbund og TV 2 er brudt sammen.

»Vi har simpelthen ikke fået nok på bordet fra TV 2 under forhandlingerne om en ny overenskomst for HKerne. Derfor er forhandlingerne brudt sammen, og vi har afsendt strejkevarsel,« siger forhandlingschef for HK Stat Lina Gisselbæk Lauritsen i en udtalelse på HKs hjemmeside.

Ifølge Journalisten er alle fagforbundenes medarbejdere på TV 2 omfattet af strejkevarslet.

Ifølge HK forsøgte TV 2 at tilbyde fagforbundenes medlemmer en etårig overenskomst med en lønstigning på 2,25 procent – en aftale der blev lavet med tv-stationens journalister i januar.

Men det er dog alt for lidt ifølge HK.

»Dybest set er det et økonomisk spørgsmål, der får os til at reagere. I en situation med høj inflation er det ikke en tilstrækkelig ramme med de 2,25 procent. HKerne har fortjent mere, og vi forhandler selvstændigt. Så nu må forligsinstitutionen hjælpe os videre,« lyder det videre.

For HK og Dansk Metals vedkommende fremgår det af overenskomsterne, at et strejkevarsel skal sendes tre måneder før en eventuel strejke.

Det betyder konkret, at en eventuel strejke først kan træde i kraft 1. oktober.

Ifølge Journalisten er 27 medarbejdere på TV 2 omfattet af HK Stats overenskomst med TV 2.