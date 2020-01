Er du forsikret, når du tager på skiferie?

Det viser sig, at svaret for en stor del af danskerne er 'nej', og det kan komme til at koste dyrt.

Ifølge Danmarks Rejsebureau Forening glemmer mange danskere rejseforsikringen, når du drager mod de sneklædte landskaber - nogle tror også, at det blå sygesikringskort dækker det samme, som en forsikring kan.

Det er ikke tilfældet.

»Rejsende kan godt få behandling med det blå sygesikringskort på rejser i EU, men man skal huske, at man kun har ret til behandling på samme vilkår som det pågældende lands borgere.«

Sådan lyder det fra advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau Forening, Jakob Hahn, i en pressemeddelelse.

Det kan blandt andet betyde, at man ikke kan komme på de nærliggende private klinikker, men må rejse langt for at finde et offentligt hospital.

Jakob Hahn understreger, at man jo skal huske på, at risikoen for at komme til skade på en skiferie er markant større end de fleste andre ferier.

Derfor er det også vigtigt at tjekke, om man har en forsikring, der dækker skader fra skisportssteder.

»Samtidig kan man heller ikke regne med, at den alarmcentral, der stilles til rådighed i forbindelse med ulykker er dansk eller har dansktalende personale,« siger Jakob Hahn.

Er man allerede taget afsted, så anbefaler han, at man søger vejledning hos det rejsebureau, man er afsted med - hvis man er afsted med et bureau.

Uge syv og otte er de uger, hvor flest danskere tager på skiferie.