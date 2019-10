Forfatter Jonas Eika kritiserede i takketale regeringen, og det har fået kritik fra flere politikere.

Det er 100 procent i orden, at forfatter Jonas Eika tirsdag brugte takketale til prisoverrækkelse på at komme med kritik af den danske regering.

Og det er dybt problematisk, at politikere finder anledning til at kritisere, at han rejser kritikken.

Sådan lyder det fra Dansk Forfatterforenings formand, Morten Visby, efter at blandt andet Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard har kaldt forfatterens optræden for "ualmindelig dårlig opførsel".

- Det er helt okay at bruge den platform til det, og jeg synes faktisk, at det er dybt foruroligende, at det overhovedet skal være et spørgsmål, om han har lov til det eller ej, siger Morten Visby.

Jonas Eika vandt tirsdag aften Nordisk Råds Litteraturpris og i sin takketale langede han ud efter blandt andet den danske regering, som han mener fører en racistisk politik på udlændingeområdet.

Pia Kjærsgaards kritik af forfatteren går på, at han brugte takketalen til at ytre sin politiske kritik.

- Man skal bare passe på, at man ikke udnytter en scene som den i går, hvor der er en helt anden anledning til at komme med sit politiske budskab, siger hun.

Men kritikken er forfejlet, mener forfatterformanden.

- Når man hædrer litteratur er det netop, fordi man hædrer den særlige frihed og den personlighed, som kendetegner litteraturen.

- Derfor giver det overhovedet ingen mening at ville stille kriterier op for, hvornår og hvordan man må udtale sig som forfatter, siger Morten Visby.

Morten Visby mener, at danske forfattere generelt ikke har politisk mundkurv på.

- Men det er da klart, at denne her politiske kritik viser, at der er kræfter i det her samfund, som ikke nødvendigvis anerkender litteraturens fulde ytringsfrihed, siger han.

Socialdemokratiets indfødsrets-, udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, har også rettet kritik af talen og kaldt Jonas Eika for en "prisvindende forfatterklovn".

Statsminister Mette Frederiksen (S) er også uenig i kritikken af regeringens politik, fortæller hun. Men hun understreger, at Jonas Eika må sige, hvad han vil.

/ritzau/