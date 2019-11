Er du slet ikke ked af det?

Spørgsmålet fra den 10-årige søn var henvendt til Maria Frantzen Sanko, der i forbindelse med alvorlig sygdom i familien dengang gjorde sig meget umage med at vise, hun ikke var ked af det og bange.

'Det skulle nok gå', som hun formulerede det.

»Jeg gjorde meget ud af at forsøge at være stærk,« siger hun.

Spørgsmålet fra sønnen blev et vendepunkt for Maria Frantzen Sanko. Hvordan – det vender vi tilbage til.

Først skal du forstå, hvorfor denne historie er relevant for netop dig.

Fortællingen rammer nemlig ned i noget af det, vi alle på et eller andet tidspunkt møder i vores liv. At vi mister nogen eller frygter at miste. Og at vi ofte er rigtig dårlige til at tale om det, når det sker.

Hvordan ville du for eksempel reagere, hvis et barn, du havde tæt på, var i sorg?

Ville du også forsikre om, at alting nok skulle gå – eller ville du vise, at du i virkeligheden var lige så bange som barnet selv?

For 37-årige Maria Frantzen Sanko er det et emne, der har fyldt meget.

Faktisk så meget, at hun nu har udgivet en ungdomsroman om, hvad der sker, hvis man undlader at tale om det, der er svært.

Bogen 'Hovedspring forbudt' er fiktiv, men inspirationen har hun fra sit rigtige liv.

I bogen følger man den unge dreng Simon, hvis far har kræft. Men i familien taler man helst ikke om sygdommen. Det bliver dermed mere og mere tabu, som tiden går.

Forfatterens søn havde for nogle år siden en bedsteforælder, der var alvorlig syg af kræft.

Det var i den forbindelse, at det gik op for Maria, at hun selv havde svært ved at tale om døden.

»Man vil jo gerne beskytte sine børn og holde dem fra alt, der er ondt, « siger Maria Frantzen Sanko, når hun ser tilbage i dag.

Maria Frantzen Sanko. Foto: Byrd/Jacob Crawfud.

Så tilbage til, hvorfor spørgsmålet i begyndelsen af denne artikel blev et vendepunkt i forfatterens liv.

»Lige der gik det op for mig, at det var dét, han havde brug for at høre: At jeg også var ked af det og bange. Jeg kunne jo ikke vide, om det nok skulle gå. Som voksen kan man ikke kontrollere alting, og det har nok været en erkendelse for mig,« siger hun.

Som folkeskolelærer er Maria ellers vant til at være hende, der fikser alting og har styr på tingene. Men pludselig stod hun uden handlemuligheder, uden kontrol.

Hun lærte, at det er okay at spørge ind til sorgen og følelserne forbundet med den.

Børn i sorg skal ikke gøres til tabu, mener en ny debutantforfatter. Foto: Privat.

»Hvis man som voksen tør vise følelser, så det ikke vokser og bliver tabu, så er det min overbevisning, at det bliver nemmere for børn at håndtere og tale om det, der er svært,« siger Maria Frantzen Sanko, der ud over sin egen søn har to bonussønner.

Bedsteforælderen kom sig aldrig over sin kræftsygdom. Men det var ikke længere tabu i familien.

Senere hen har familien igen prøvet, hvad det vil sige at miste i børnehøjde. Denne gang en hamster.

»Jeg har måttet tage mig selv i igen at forsikre om, at 'det nok skal gå', selv om jeg havde lovet mig selv at lade være. Så på den måde kan jeg bruge bogen som et spejl – for jeg vil ikke være ligesom hovedpersonens mor, der gør død og sygdom til et tabu i et forsøg på at beskytte sig selv og sine børn. Det vigtige er at sætte ord på frygten og sorgen, uanset hvilken form den kommer i,« siger hun.