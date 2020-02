'Når et velestimeret forlag smider »den første biografi« om Bjarne Corydon på gaden, og den viser sig at være produceret af en vred amatør, så har vi en forpligtelse til at advare læserne.'

Og advare sine læsere - det gjorde anmelder Kristian Madsen, da han skrev ovenstående ord i Politiken og kvitterede med én stjerne til bogen 'Bjarne Corydon og nødvendighedens politik'.

'Den vrede amatør', der omtales i den kritiske anmeldelse, er forfatter og gymnasielærer Mikael Busch, som står bag bogen.

Mikael Busch afviser på det kraftigste Politikens kritik af hans bog, som i anmeldelsen blandt andet beskrives som en 'kaskade af sammensværgelsesteorier, kæpheste i en sovs af spekulade uden solidt fundament.'

Forfatteren hæfter sig især ved, at Kristian Madsen er tidligere formand for DSU og taleskriver for Helle Thorning-Schmidt:

»Vi taler her om Helle Thornings tidligere taleskriver, og jeg er jo ikke venlig mod Helle Thorning i min bog - han er tydeligvis frygtelig vred eller krænket og tydeligvis på et personligt plan.«

Sådan lyder det fra Mikael Busch, da B.T. fanger ham på telefon midt under hans egen bogreception på Musen og Elefanten.

At Kristian Madsen kalder Mikael Busch en 'vred amatør' har Busch heller ikke meget til overs for:

»Jeg vil da sige, at jeg har større faktuel viden om sagen end anmelderen. Det er, som om, man ikke kan lide, at en person uden for medieklassen tillader sig at skrive en kritisk bog,« siger han og fortsætter:

»Jeg håber, at der er nogen, der tænker: 'Hvad sker der lige her? Der er noget, der ikke helt stemmer'. Jeg håber, at nogen vil læse den og sige: 'Er det nu den type bog, som Kristian Madsen ønsker at fremstille den som?' På den måde er det her jo en gave til min bog, som bidrager til at sætte gang i debatten.«

En af Kristian Madsen og Politikens hårdere anklager i anmeldelsen går på, at Peoples Press kun skulle have sagt ja til at udgive Mikael Buschs bog, fordi de så ville få del i nogle af de 35.000 kroner, som Busch selv har indsamlet til sit bogprojekt.

Den beskyldning afviser Mikael Busch pure med ordene: »Selvfølgelig forholder det sig ikke sådan. Det er i øvrigt en konspirationsteori af præcis den slags, Madsen beskylder mig for at bygge min bog op om.«

Anmelderen, Kristian Madsen, holder dog fast i sin vurdering af 'Bjarne Corydon og nødvendighedens politik'.

Ligeledes afviser han, at han skulle være krænkret på grund af sin baggrund og relation til Socialdemokratiet:

»Jeg kan godt forstå, at han (Mikael Busch red.) ikke er glad for at få en éthjertet anmeldelse. Det er ikke en særlig god bog. Jeg har bestemt ikke noget imod kritik af Socialdemokratiet dengang, som jeg også selv har skrevet meget kritisk om. Det her er bare et karaktermord med en dejskraber - meget dårligt gennemført,« siger Kristian Madsen til B.T.

»Jeg er sikker på, at hans andre bøger er udemærkede, men det her er som at hænge en børnetegning op på et kunstmuseum: Det kan være meget flot, men det er ikke i den rette liga.«