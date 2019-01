Indsamlingsnævnet planlægger at politianmelde den kritiserede forening Familier med Kræftramte Børn for ikke at indlevere sit regnskab for 2017 til tiden.

Foreningen Familier med Kræftramte Børn har ikke indleveret sit regnskab for 2017 til Indsamlingsnævnet inden den endelige frist den 18. januar i år.

Fristen er overskredet, selvom foreningen fik udskudt fristen med et halvt år.

Det oplyser Indsamlingsnævnet til Radio24syv.

»Så er konsekvensen, når man allerede er blevet rykket, har fået udsættelse og ikke overholdt det, at der bliver indgivet en politianmeldelse, og så må politiet rejse en tiltale og eventuelt med et bødeforlæg,« siger Christian Lundblad, formand for Indsamlingsnævnet.

Det er meget problematisk, at foreningen ikke har afleveret regnskab for 2017 og dermed givet offentligheden og Indsamlingsnævnet gennemsigtighed i håndteringen af de indsamlede midler, mener brancheforeningen for indsamlingsforeninger, Isobro.

»Det er et problem, fordi der skal være offentlighed omkring velgørenhed og betroede midler. Det står i indsamlingsloven. Det er midler, der er indsamlet på en begunstiget måde, fordi man har adgang til virksomheder og borgere, og når man er begunstiget af gode rammer, er det også naturligt, at man forlanger, at man efterlever de krav, der ligger i loven. Vi skal alle være trygge ved at give penge til gode formål,« siger Robert Hinnerskov, generalsekretær i Isobro.

Familier med Kræftramte Børn har tidligere været kritiseret.

Det skete, efter at Jyllands Posten i 2016 fortalte, at foreningen har købt en liebhaverejendom til en værdi af 14,5 millioner kroner for indsamlede midler, og at kun 23 procent af de indsamlede midler i 2015 gik til sociale og rekreative formål for familier med kræftramte børn, mens administrative omkostninger slugte millioner.

Foreningen svarede dengang, at den brugte 54 procent af de indsamlede midler på de vedtægtsbestemte formål.

Foreningen blev i 2017 ekskluderet fra brancheforeningen for Indsamlingsforeninger, Isobro. Det skete blandt andet på baggrund af, at der ikke var gennemskuelighed i, hvad de indsamlede penge blev brugt på.

Indsamlingsnævnet har også kritiseret den manglende gennemskuelighed i regnskaberne, og nu kan Radio24syv fortælle, at foreningen helt har undladt at indsende regnskabet for 2017 inden fristen den 18. januar 2019 - trods en udskydelse af fristen fra i sommer.

Ledelsen i foreningen har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at det udeblevne regnskab skyldes, at foreningen er blevet undersøgt af myndighederne indtil sommeren 2018.

Foreningen havde overdraget regnskabsmateriale til politiet, som endte med at give foreningen en bøde. Foreningen hævder, at de først fik det fulde regnskabsmateriale tilbage i oktober.

»Det tog altså lidt tid efterfølgende at få vores fulde materiale tilbage. Materiale, der har været ude af vores hænder i over et år, hvorfor der var et stort efterslæb ift. Bogføringen. Vi fremlægger dog naturligvis regnskab hurtigst muligt og nærmer os en afslutning af processen, så vi regner med at fremlægge regnskab i løbet af nogle uger,« skriver foreningens daglige leder Kurt Hansen til Radio 24syv.

Selvom foreningen siger, de først fik det sidste materiale tilbage i oktober 2018, havde de inden da fået tilbageleveret meget andet regnskabsmateriale. Og med tilbageleveringen i oktober havde foreningen stadig tre måneder til at lave regnskabet inden den endelige frist.