Det skal være cool at have styr på sin økonomi, mener foreningen Ugrow. Rektor og Forbrugerrådet bakker op.

Den nystiftede forening Ugrow vil uddanne unge i sund privatøkonomi og "gøre det cool at have styr på sin økonomi". Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Der er ikke rigtigt nogen, der sørger for, at de unge er i stand til at tage selvstændigt vare på deres økonomiske liv. Det skal der simpelthen gøres noget ved, lyder det fra Ugrows direktør, Karin Lund-Frank, i pressemeddelelsen.

Foreningen har allerede testet et nyt undervisningskoncept af på flere gymnasier i hovedstadsområdet, blandt andet Frederiksberg Gymnasium.

- At have indsigt i og forståelse for privatøkonomi er en del af at være en oplyst og bevidst borger, siger Maja Bødtcher-Hansen, som er rektor på Frederiksberg Gymnasium.

Også Forbrugerrådet Tænk ser positivt på tiltaget fra Ugrow.

- Vi kan se, at unge, som ikke har fået støtte i hjemmet, klarer sig markant dårligere, så det har stor betydning at tale om sin økonomi med nogen, der kan hjælpe, siger projektchef i Forbrugerrådet Tænk Frederik Giese.

/ritzau/