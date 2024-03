Kampagner i forbindelse med nyt pas eller kørekort bør opfordre til organdonation, mener Lungeforeningen.

Hvis der bliver indført et aktivt fravalg af organdonation, som regeringen foreslår, vil sundhedspersonalet oftere kunne havne i situationer, hvor familien reelt ikke ved, hvordan den afdøde forholdt sig til organdonation.

I stedet for et aktivt fravalg af organdonation bør man i stedet opfordre folk til tilmelde sig donorregistret på andre måder som for eksempel flere kampagner.

Det mener man i Lungeforeningen.

- Det kunne være, at man skulle opfordre folk, når de får kørekort, eller når de skal have nyt pas eller på anden måde er i forbindelse med det offentlige, siger Lungeforeningens bestyrelsesformand Torben Mogensen.

I Lungeforeningen mener man ikke, at det vil ændre meget på dagligdagen, hvis man indfører et aktivt fravalg.

For det er en meget stor beslutning at være donor - også for de pårørende - mener Torben Mogensen.

- Som det er i dag, når der er aktivt tilvalg, så ved de pårørende, at der er truffet en aktiv beslutning. Det hjælper dem, når de står i en alvorlig situation. Med aktivt fravalg vil de pårørende alligevel ikke stå i en anden situation, end man gør i dag, siger formanden.

Torben Mogensen fortæller, at han selv har talt med flere pårørende, dengang har arbejdede som intensiv læge.

- Donation var virkelig et alvorligt valg for de pårørende, siger han.

Derfor mener han og Lungeforeningen, at det aktive fravalg kan medføre diskussioner i familierne, i forhold til at den afdøde ikke har meldt sig fra systemet.

- Det kan hurtigt ende i noget meget ubehageligt, og derved er der risiko for, at flere familier siger nej til organdonation, siger han.

Torben Mogensen påpeger, at som modellen er i dag, er det ekstremt sjældent, at familierne siger nej til organdonation, hvis den afdøde har tilmeldt sig organdonorsystemet.

Ved indgangen til 2024 viser tal fra Dansk Center for Organdonation, at der stod 442 borgere på venteliste til et nyt organ. Nogle dør undervejs.

Derfor understreger man i Lungeforeningen også, at det er vigtigt, at man har et fælles mål med regeringen:

- Nemlig at få så mange som muligt til at være donorer. Men vi tror bare ikke, at det er måden at lave et aktivt fravalg, siger formanden.

/ritzau/