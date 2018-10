Mokai i massevis, Nike Shox-sko og Adidas-tøj, kriminalitet og tunede knallerter.

Det er nogle af de ting, der efterhånden er blevet en del af fortællingen om den jyske by Randers.

Men det er fordomme, og dem skal der gøres op med, mener de selv i Randers. Og derfor har de nu startet en forening til selv samme formål.

»Når folk har været udenbys har de bemærket denne her negative omtale. Det har vi været trætte af. Randers er jo en dejlig by at bo, leve og arbejde i,« fortæller projektmedarbejder i den nystartede forening ‘Made in Randers’, Tugce Keskin.

Ifølge hende vil de bruge foreningen til at sætte fokus på Randers’ kultur- sports- og foreningsliv.

Det vil de blandt andet gøre ved at holde forskellige events, der skal skabe fællesskab og samhørighed internt i Randers.

Det er nemlig vigtigt at minde randrusianere om, at Randers er et godt sted at bo.

»Her i Randers, der er vi heller ikke selv stolte af at være fra Randers. Måske netop på grund af, man møder de her fordomme. Så vi er rigtig gode til selv at tale Randers ned. Og det skal vi have ændret på den ene eller anden måde,« siger Tugce Keskin og fortsætter:

»Man kan bare høre, at folk har fordomme om Randers. At Randers ikke er en god by at bo i, at der er megen kriminalitet. Der er nogle holdninger til Randers, som vi ikke mener, er det billede man får af hverdagen, når man bor her i Randers.«

Tugce Keskin fortæller, at arrangementerne, de vil holde, primært kommer til at have byens børn og unge i fokus.

Blandt andet planlægger de et esport-event for de unge, hvor der samtidig vil være oplæg for forældre om mobning på nettet.

“Vi er klar over, at det bliver svært at ændre ryet. Men vi håber lidt, at de her store og mindre events, vi afholder, kan være med til at skabe fokus omkring, hvad vi gør godt her i Randers. Og at det måske på den måde kan være med til at ændre ryet,« siger Tugce Keskin.

Det handler om at skabe en positiv holdning til Randers indbyrdes i Randers, fortæller hun:

»Så vi kan bevare den tro på, at det er en god by. Og så vi kan komme ud og forklare, det også er en god by. Så vi ikke holder os tilbage, når det endelig er.«