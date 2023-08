Der var både godt humør og tårer ned ad kinderne, da der i weekenden blev afholdt Stafet for Livet i Hadsten.

Til stafetten tilbagelægger deltagerne et hav af kilometer, og for hver 'runde' bliver der doneret et beløb til Kræftens Bekæmpelse.

Men i år står arrangørerne tilbage med en smule frustreret mine.

Det er nemlig sådan, at der til arrangementet også bliver solgt mad og drikke, og i løbet af weekenden har alle de frivillige samlet den pant, som deltagerne har efterladt.

En pant på rundt regnet 1.000 kroner, der selvfølgelig også skulle afsted til Kræftens Bekæmpelse.

Da Stafet for Livet var færdigt søndag, blev i alt fire sække pant sat ind i et af de store telte, der skulle stå til om mandagen, hvor arrangørerne ville komme tilbage og pille det hele ned.

Men det var sidste gang, at ildsjælene så de fire sække.

»Da en af mine medkompagnoner kom ned til teltet mandag formiddag, var de fire sække pistvæk. Der havde simpelthen været nogen, som var gået ind i teltene og stjålet de fire poser,« fortæller Peter Kjærsgård, der stod for årets stafet i Hadsten.

Peter Kjærsgård, der stod for weekendens Stafet for Livet i Hadsten Foto: Privatfoto

En besked, der i den grad fejede benene væk under arrangøren.

»Altså, det er jo ikke de 1.000 kroner, der gør forskellen. Det er ikke så meget det. Men vi er godt nok rystede over, at man har den moral, at man går ind og stjæler de her flasker. At man kan synke så lavt,« siger Peter Kjærsgård og fortsætter:

»De er ikke bare faldet over den her pant. Man har vidst, at den var der, og det gør mig en lille smule vred. Man stjæler jo penge fra de kræftramte«

Peter Kjærsgård og co. har valgt ikke at anmelde tyveriet, da de ikke forestiller sig, at man alligevel vil finde gerningsmanden.

Han opfordrer dog tyven(e) til anonymt at aflevere flaskerne tilbage, hvis de endnu ikke er pantet.