Virksomheder, der sender diabetikere hjem, skal garanteres lønkompensation, mener Diabetesforeningen.

Mange diabetikere er utrygge ved at skulle vende tilbage på arbejde under coronakrisen. Derfor skal virksomhederne have mulighed for at lade dem blive hjemme og samtidig være garanteret lønkompensation.

Sådan lyder det nu fra Diabetesforeningen, interesseorganisationen for landets diabetikere.

Foreningen kritiserer samtidig, at der er blevet givet en række modstridende meldinger om, hvordan risikogrupper er stillet i genåbningen.

Nu skal regeringen skære igennem og komme tvivlen til livs, lyder det fra Anne Sander, udviklingschef hos Diabetesforeningen.

- I sidste ende er det både arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder, der bliver ladt i stikken.

- Det, at vi ikke har klare retningslinjer, giver den her store udfordring, siger Anne Sander.

Det er ikke i orden, mener Anne Sander, som frygter, at det kan ende med afskedigelser af medarbejdere, såfremt der ikke kan findes en løsning.

Regeringen har besluttet, at liberale erhverv og domstole kan åbne mandag den 20. april.

Onsdag åbnede en række af landets skoler og daginstitutioner.

Men der hersker stadig tvivl om, hvorvidt man skal tage på arbejde eller blive hjemme, hvis man er i en risikogruppe, og hvem der egentlig anses som værende inden for risikogruppen.

Diabetesforeningen har været i kontakt med en lang række diabetikere, der er utrygge ved at skulle vende tilbage til arbejdet.

Anne Sander siger, at det kan have yderst alvorlige konsekvenser - i alleryderste konsekvens fatale - at blive smittet.

Også selv om man er velbehandlet og ikke har andre sygdomme.

- Meget er endnu usikkert med coronavirus. Men det er ifølge de sundhedsfaglige eksperter sikkert, at personer med diabetes har højere risiko for at blive alvorligt syge, siger Anne Sander.

