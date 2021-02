Det er en god nyhed, at skoleelever i 0.-4.-klasse kan vende tilbage til klasselokalerne om en uge.

Sådan lyder vurderingen fra Rasmus Edelberg, landsformand i foreningen Skole og Forældre.

»At skoleelever kan komme tilbage og være sammen med klassekammerater, få undervisning og se lærere og pædagoger har rigtig stor betydning.«

Konsekvenserne ved det modsatte ville nemlig have været enorme, mener Rasmus Edelberg.

»Presset ville blive øget. Børn ville i stigende grad ikke trives, opleve ensomhed og angst. Mange steder har der også været pressede familier, og det kan børn mærke,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde mandag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, at eleverne i 0.-4.-klasse snart kan vende tilbage til skolerne.

Det sker, efter at smittetallene med coronavirus er faldet som følge af den seneste tids store nedlukning af samfundet.

Og ikke nok med, at det er positivt for børnene. Det er det også for forældrene, påpeger Rasmus Edelberg.

»Rigtig mange har bidt tænderne sammen og holdt ud. Mange forældre har holdt børnene hjemme, selvom de har skullet passe et arbejde, og derfor har de været pressede over at skulle flere ting på en gang.«

»Men mange er også presset af andet. Som sygdom og stress, og så er det (at have børnene hjemme, red.) en ekstra belastning. Nu får de ekstra hjælp i hverdagen,« påpeger Rasmus Edelberg.

Alligevel havde Rasmus Edelberg og foreningen håbet, at genåbningen ville inkludere flere elever.

»Jeg synes egentlig, det er meget som forventet. Regeringen har lyttet. Men afgangsklasserne kunne ikke få plads, hvilket vi rigtig gerne havde set, så de kunne nå at mødes og få fyldt fagligt på, inden de skal videre.«

»Men vi forstår selvfølgelig, hvis det medfører en for stor risiko, så det respekterer vi.«

Hos Danmarks Lærerforening ser man også frem til næste uge. Men man er også klart over, at en tilbagevenden til skolerne medfører et ansvar.

»Danmarks lærere glæder sig til at tage imod eleverne igen, og det er afgørende, at de fysiske rammer gør det muligt at gennemføre undervisningen på en sundhedsmæssig forsvarlig måde – både for børn og voksne,« siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Allerede sidste uge pegede statsminister Mette Frederiksen (S) på, at netop de mindste klasser kunne få lov til at komme ind på skolerne igen før den 28. februar, som er den foreløbige slutdato for den igangværende samfundsnedlukning.

Analyser har nemlig vist, at smitterisikoen er mindre hos børn, og at de sjældent bliver alvorligt syge, selv hvis de får covid-19.

Samtidig hæmmer det både børnenes trivsel og indlæring samt deres forældres arbejdsevne at holde dem hjemme – som Rasmus Edelberg påpeger.