Ligesom nedlukningen ser ud til at holde den generelle smitte i Danmark nogenlunde under kontrol, melder en ny og mere smitsom mutation sig på banen.

Den britiske mutation – B117 – er væsentlig farligere, lyder det fra professor på Aalborg Universitet Mads Albertsen, der siden marts har ledet overvågningen af coronavirusmutationer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har da også på baggrund af ny data om udbredelsen af den britiske mutation mandag indkaldt partierne til møde i covid-følgegruppen.

Mads Albertsen forklarer her, hvad vi egentlig ved om mutationen på nuværende tidspunkt:

Cirka 800 tilfælde

»Vi har i december analyseret cirka 11 procent af alle de positive pcr-test. Og her fandt vi 86 tilfælde. Hvis vi med lidt simpel matematik ganger det antal med ni, lander vi på omkring 800 tilfælde i Danmark.«

Spredes også i Danmark

»800 tilfælde er mere, end man kan forbinde til rejsehistorik – altså folk, der er rejst ind i landet med smitten. Så det ligner, at der er samfundssmitte med den britiske mutation i Danmark. Vi kan altså ikke håndtere mutationen udelukkende ved at lukke for indrejse til Danmark.«

Fordoblet på en uge

»Hvis vi ser på de seneste fire uger, er den britiske mutation gået fra at udgøre 0,2 procent i uge 49 til 0,5 procent i uge 50 til 0,9 procent i uge 51 til 2,3 procent i uge 52. Det er cirka en fordobling per uge, med det forbehold, at det er meget små tal, vi har at regne på.«

50-70 procent mere smitsom

»Briterne har nogle af verdens bedste forskere, som de seneste måneder har siddet og regnet på det. De er indtil videre kommet frem til, at mutationen er 50-70 procent mere smitsom. De kan endnu ikke slå to streger under facit, da det ville kræve et par måneder endnu, før de har mere sikker data. Men det kan vi lige nu ikke vente på.«

Kommer nemmere ind i cellerne

»Forskerne har nogle meget gode indikationer på, at der er en håndfuld mutationer i spikeproteinet, som er afgørende for, at virus kan komme ind i cellerne. Og de mutationer kan altså øge smitsomheden af virus.«

Mere virus i kroppen

»Nogle rapporter viser, at folk, der er smittet med den nye mutation, har en højere koncentration af virus i kroppen. Der er altså flere viruspartikler i kroppen. Det kunne tyde på, at den nye mutation formerer sig bedre. Men det er relativt for nylig, at man har opdaget mutationen, så forskerne arbejder stadig på højtryk for at blive klogere. Lige nu kan vi bare se, hvordan mutationen spreder sig i samfundet.«

Flere smittede, flere indlagte, flere dør

»Forskerne i Storbritannien siger, at dødeligheden og sygdomsforløbet er det samme som med den almindelige udgave af coronavirus. Men fordi den britiske mutation er mere smitsom, er der flere i samfundet, som bliver smittet. Dermed er der også flere indlagte og flere dødsfald. Den britiske mutation er på den måde væsentligt farligere, selv om den i sig selv ikke er mere dødelig end den almindelige coronavirus.«

Vi har en måned

»Vi er heldige, at Storbritannien har verdens førende forskere på det her område og var hurtige til at rapportere om deres fund. Samtidig er der stort set ikke andre lande, der har en så god overvågning, som vi har i Danmark. Nu kan vi altså kigge til Storbritannien og lære af dem. Lige nu ser det ud til, at vi i Danmark er på det niveau, Storbritannien var i november. Det begyndte at gå rigtig stærkt i Storbritannien i december. Så vi er måske en måned bagefter dem. Vi har altså stadig mulighed for at gøre noget i Danmark, så vi ikke ender i samme situation.«

To test?

»Statens Serum Institut kan relativt hurtigt udvikle en pcr-test, som kun tester specifikt for den britiske mutation. Den skal selvfølgelig valideres. Men det rejser nogle komplekse problemstillinger, for skal man så til at køre med to forskellige test sideløbende og dermed to coronastrategier?«

Yderligere restriktioner

»Hvis den nye mutation virkelig er 50-70 procent mere smitsom, vil de tiltag, som nogenlunde holder smitten nede nu, ikke længere virke tilstrækkeligt. Hvis man skal holde kontakttallet under 1, skal der skrappere restriktioner til end med den almindelige coronavirus.«

Vaccinen ser ud til at virke

»Forskere er lige nu ved at se på, om vaccinerne virker lige så godt på den britiske mutation. Vi har ikke set nogen indikationer fra Storbritannien på, at vaccinen ikke virker. Men det tager tid at lave de forsøg, og de arbejder på højtryk. «