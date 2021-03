Krisen mere end kradser blandt landets musikere.

Aflyste koncerter som følge af forsamlingsforbud gør nu for alvor ondt, og derfor må musikerne sælger ud af deres udstyr for at få råd til huslejen, lyder det.

»I Dansk Musiker Forbund har vi desværre medlemmer, der er ved at gå fra hus og hjem på grund af manglende hjælp,« siger Dansk Musiker Forbunds formand, Søs Nyengaard.

»Nogle må bede deres venner om økonomisk hjælp, fordi de falder uden for hjælpepakkerne. Andre har måttet sælge ud af deres instrumenter for at få det til at løbe rundt,« fortsætter hun.

Det er hjælpepakkerne, den er galt med, lyder det. Og derfor efterlyser Søs Nyengaard et nyt kig på de ordninger, der skulle komme musikerne til gode.

Mange har tjent for lidt i årene 2017-2019 til at være berettiget til kompensation, ligesom andre 'kun' har tabt mindre end 30 procent som følge af nedlukningen. Derfor udelukkes de fra at få økonomisk hjælp.

»Et konkret problem for en del af vores medlemmer er, at de kun kan få dækket 75 procent af deres tab og maksimalt 23.000 kroner om måneden. Andre ligger med et tab på lige under de 30 procent og får derfor afslag. Så en hel del af musikerne er i vanskeligheder på grund af huller og mangler i hjælpepakkerne,« siger Søs Nyengaard.

En af årsagerne til, at musikere falder uden for hjælpepakkerne, er reglen om, at musikernes virksomheder skal have landet et årligt overskud 'for kunstnerisk virke' på mindst 96.000 kroner i årene 2017 til 2019.

Så selvom eksempelvis Bent Kongerslev Nielsen årligt spiller omkring 25 jobs, så er den 51-årige DJ milevidt fra at opnå betingelserne for kompensation.

Af årsrapporterne fra Bent Kongerslev Nielsens enkeltmandsvirksomhed fremgår det, at han ‘blot’ har omsat for 96.700 kroner og 94.900 kroner i henholdsvis 2019 og 2018. Overskuddet i 2018 var på 23.000 kroner.

Således kan han glemme alt om hjælp fra 'Midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster'.

Bent Kongerslev Nielsen har da også fået afslag på sin ansøgning hos Slots- og Kulturstyrelsen. Men det har han ikke stor forståelse for, fordi han betragter sin indtægt som musiker som en fast indkomst.

Bent Kongerslev Nielsen har omkring 25 spillejobs som DJ om året. Alligevel er han lagt fra at opnå ret til kompensation. Vis mere Bent Kongerslev Nielsen har omkring 25 spillejobs som DJ om året. Alligevel er han lagt fra at opnå ret til kompensation.

»Jeg synes, at loftet er sat for højt,« siger han og fortsætter:

»Pengene fra mine spillejobs er en del af min indkomst. Det er ikke sådan, at jeg nu skal vende hver en krone, men jeg betragter de penge, jeg plejer at tjene som DJ, som indtægter fra en bibeskæftigelse.«

Står det til Søs Nyengaard, er kravet om 96.000 kroner i overskud noget af det, der bør ændres.

»Der er flere steder, hvor vi gerne så lempeligere kompensationskrav. Det mest relevante kunne være at se på det gennemsnitlige tab af årsindkomst, fremfor at kigge på tabene måned for måned. Vi ser også gerne en lempelse af maksgrænserne og den procentuelle kompensation (på 75 procent, red.). Derudover kunne man sænke tabsgrænsen til 25 procent,« siger hun.