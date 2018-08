Hos Dansk Folkeparti mener man - groft sagt - at der skal danske lig på bordet, før de vil tale om at ulovliggøre legetøjsvåben, der ligner ægte, skarpladte våben.

»Der skal en lignende episode til, som den vi har set i Sverige, før vi vil gå til justitsministeren og høre, hvad han mener om det. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenig i, at det er frygteligt det, der er sket i Sverige. Men skal vi på baggrund af én episode derovre gå ind og kigge på lovgivningen? Det synes jeg måske er at blæse det op til noget, det ikke er,« siger børneordfører i DF, Pernille Bendixen.

Sigter du på politiet med et plastikvåben, er det en bevidst handling, og det synes jeg, politiet har al mulig ret til at reagere på. Pernille Bendixen, børneordfører i DF.

Episoden, som Pernille Bendixen refererer til, stammer fra i sidste uge, da svensk politi skød og dræbte en ung mand med Downs syndrom, der viftede med en legetøjspistol i plastik.

I kølvandet på hændelsen i Sverige råber Politiforbundet herhjemme vagt i gevær over for virkelighedstro legetøjsvåben, som ifølge forbundets formand, Claus Oxfeldt, kan være umulige at skelne fra ægte, skarpladte våben i en tilspidset situation.

»Jeg kan godt forstå, at politiet siger, det er svært. Men jeg synes også, at politiet er i deres gode ret til at skyde. I det konkrete eksempel fra Sverige er det bare uheldigt, at det var en udviklingshæmmet, der ikke helt vidste, hvad han lavede,« siger Pernille Bendixen og henviser til, at det her må være forældrenes ansvar at sørge for, at deres børn ikke sigter med plastikvåben mod politiet.

»Sigter du på politiet med et plastikvåben, er det en bevidst handling, og det synes jeg, politiet har al mulig ret til at reagere på.«

Klar til at drøfte yderligere

Hos Alternativet er børneordfører, Carolina Magdalene Maier, enig i, at man skal passe på at lovgive ud fra enkelte tilfælde. Dog mener hun, at man på Christiansborg er nødt til at lytte til ordensmagten, hvis de føler, der er et behov for det.

»Hvis politiet ser det som et behov og en udfordring i hverdagen, er vi helt bestemt interesserede i at drøfte det yderligere.«