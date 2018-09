Borgmesteren i Hørsholm har forbudt politikerne at kramme embedsmændene, men en overskridelse får dog ingen konsekvenser, indrømmer han.

Når en politiker og en kommunal embedsmand i Hørsholm hilser på hinanden, giver de hinanden et godt, solidt håndtryk.

Den nordsjællandske kommunes økonomiudvalg - med borgmester Morten Slotved i spidsen - har nemlig besluttet at forbyde de politisk valgte at omfavne de ansatte - bogstaveligt talt.

Borgmesteren understreger, at der ikke har været problemer med 'grænseoverskridende adfærd' på rådhuset tidligere.

»Det er mere signalværdien og de oplevelser, man får, hvis politikere og embedsfolk krammer hinanden,« forklarer han og tilføjer, at der har været situationer, hvor politikere og embedsmænd har været i tvivl om, hvordan de skulle hilse på hinanden.

»I 2014 diskuterede vi i økonomiudvalget, hvad det er for nogle signaler, vi ønsker at sende. Vi talte om, hvem vi krammer, og hvad det er for nogle signaler, vi sender, når vi krammer. Vil vi kramme embedsfolkene, eller vil vi ikke kramme embedsfolkene?« siger borgmesteren og tilføjer, at spørgsmålet kom op igen i det nye økonomiudvalg forleden, hvor reglerne derfor blev slået fast.

Den konservative borgmester mener, at krammeriet bliver problematisk, hvis politikere og embedsmænd optræder for venskabeligt i professionelle relationer - for eksempel hvis de har møder, hvor menige borgere også deltager.

»Det er noget mærkeligt noget, hvis vi alle sammen skal gå og kramme hinanden hele tiden.«

»Vi skal ikke alle sammen gå og kramme alle fem direktører hver dag,« siger Morten Slotved.

Hvis politikere og embedsmænd - mod forventning - ikke kan holde nallerne, eller rettere sagt armene, fra hinanden i Hørsholm, får det ingen konsekvenser.

»Der er ikke nedskrevet regler for det her. Vi har bare lavet en aftale om, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvornår det er rimelig at kramme,« lyder det fra borgmesteren.

Ingen regler uden undtagelse, og Morten Slotved indrømmer, at han for nylig selv krammede en institutionsleder fra en vuggestue forud for et budgetmøde.

»Det var en leder fra den institution, hvor min datter havde gået i mange år, så hun fik selvfølgelig et kram,« siger han.

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, kender ikke til andre kommuner med lignende regler, men han finder Hørsholm Kommunes 'krammepolitik' påfaldende og morsom.

»Indtil for ganske nylig mente man ikke, at den måde, vi hilser på hinanden på, var noget, vores politikere skulle blande sig i. Med vores nationale diskussion om håndtryk er det derimod blevet sat på dagsordenen,« siger Roger Buch til Frederiksborgs Amts Avis med henvisning til regeringens beslutning om, at udlændinge fremover skal give hånd ved en officiel ceremoni, før de kan få dansk statsborgerskab, og tilføjer:

»Men selvfølgelig skal man altid overveje, hvor mange regler man skal lave om alt muligt, og om det overhovedet er et emne, man skal beskæftige sig med.«