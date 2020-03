De danske fitnesscentre skal holde lukket for at mindske smitten med coronavirus.

Det slog Mette Frederiksen fast på et pressemøde tirsdag, hvor hun endegyldigt lukkede ned for landets fitnesscentre.

Det betyder, at de omkring en million danskere, der er medlem af et fitnesscenter, skal finde andre alternativer, og det nyder særligt en branche godt af, fortæller Vejle Amts Folkeblad.

Salget af hjemmeudstyr som vægte, motionsmaskiner og lignende er nemlig steget markant.

Det fortæller Anders Gerdes fra Abilica, der er Danmarks største forhandler af fitnessudstyr til private.

»Vores daglige omsætning er på højde med omsætningen på Black Friday, som traditionelt er den dag, hvor vi - ligesom så mange andre - har årets største omsætning. Det startede for lidt over en uge siden, da de første centre lukkede. Da blev vi kimet ned af folk, som ville have deres eget hjemme-gym,« siger han til Vejle Amts Folkeblad.

De fleste fitnesscentre lukkede allerede i sidste uge for deres medlemmer, mens andre valgte at holde åbent og oprette særlige endagsabonnementer for medlemmer, der evt. var kunder et andet sted.

Siden onsdag har alle fitnesscentre dog holdt lukket.