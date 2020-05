Partier og Kræftens Bekæmpelse er stærkt utilfredse med, at døende kræftpatienter ikke altid kan få besøg.

En døende patient skal altid have mulighed for at kunne få besøg af sine pårørende.

Det mener Venstre, efter at Berlingske har beskrevet, hvordan det ikke altid er muligt for patienter på Herlev Hospital.

Her må pårørende ikke besøge en døende patient på kræftafdelingen, hvis vedkommende har mere end to dage tilbage at leve i.

Det mener Inger Støjberg, Venstres næstformand, er "fuldstændig galt".

- Når et sygt menneske ligger på sit dødsleje, må familien ikke være samlet omkring vedkommende, men til begravelsen bliver der dispenseret fra, hvor mange der må forsamles, skriver hun på Facebook.

Det sidste er med henvisning til forsamlingsforbuddet, der forbyder mere end ti personer at forsamle sig.

Ligesom forsamlingsforbuddet er begrænsningen på Herlev Hospital et forsøg på at mindske spredningen af coronavirus.

Uanset mener Inger Støjberg, at familier skal kunne samles i den sidste tid.

- Det mener jeg, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal ændre straks, skriver hun.

Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen fra SF mener ligeledes, at døende kræftpatienter skal kunne få besøg. Hun har flere forslag til løsninger.

- Hvis der er brug for flere hospicepladser, så må vi se at få dem etableret i en fart - eventuelt på separate sygehusafdelinger, som kan isoleres fra det resterende sygehus.

- En fast sygeplejefaglig vagt i hjemmet kan også være en løsning, skriver Kirsten Normann Andersen på Facebook.

Også Kræftens Bekæmpelse er utilfreds med, at døende kræftpatienter ikke kan få besøg af pårørende, medmindre de ikke har mere end to dage tilbage.

Afdelingschef Pernille Slebsager kalder det "et rigtig voldsomt indgreb", som flere har reageret på over for organisationen.

- Vi har i hele coronaperioden fået rigtig mange henvendelser fra patienter og pårørende, der er kede af det og har svært ved at forstå, at det kan være rigtigt, at man ikke kan få lov til at være sammen, hvis man har kræft og ikke mindst er i livets sidste fase, siger Pernille Slebsager.

Hun har forståelse for, at det af faglige grunde har været nødvendigt for Styrelsen for Patientsikkerhed at give påbud, som det der er beskrevet på Herlev Hospital.

Men hun mener også, at det skal revurderes, om påbuddet bliver nødt til at fortsætte, nu hvor dele af samfundet er begyndt at åbne igen.

Det har Kræftens Bekæmpelse spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed om for cirka tre uger siden uden foreløbig at få svar, fortæller afdelingschefen.

