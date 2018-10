Bandeledere, voldsmænd, svindlere og fundamentalister får lov at blive i Danmark, selv om de er dømt for kriminalitet utallige gange. Men Mint på 13 år, som går i 7. klasse og passer sin skole, hun får det røde kort af de danske myndigheder og må forlade Danmark og vende tilbage til Thailand. Alene.

Integrationsordfører Naser Khader fra De Konservative vil ikke udtale sig om den konkrete sag om den 13-årige Mint, da han ikke kender sagsgangen, men han forstår harmen over, at en mindreårig lovlydig pige udvises, når storforbrydere ikke gør.

'Principielt, så har vi et forklaringsproblem i Danmark, når vi beholder seriekriminelle som for eksempel Shuaib Khan (leder af banden Loyal to Familia, red.), men smider lovlydige personer ud for bagateller,' skriver Naser Khader til B.T.

Den kendte forsvarsadvokat Henrik Stagetorn er ikke overrasket over den opsigt, som sagen om Mint har skabt.

»Jeg forstår godt, at det kan vække folks harme. For udenforstående, så kan jeg godt se, at det ikke giver mening,« siger Henrik Stagetorn, som understreger, at han ikke kender sagen om Mint.

Hvorfor sker den slags så?

»Den slags sager behandles altid individuelt, og man tager primært hensyn til to ting. For det første ser man på, hvad ens tilknytning til Danmark er. Hvor længe har man boet her, har du familie her, arbejde, går du i skole, eller deltager du i foreningslivet,« forklarer Henrik Stagetorn og fortsætter:

»For det andet, så ser man på, hvad tilknytningen er til det land, som man skal udvises til. Har man for eksempel familie der eller andet netværk, kan man tale sproget, finde ud af at leve der og den slags,« siger Henrik Stagetorn.

Gruppeformand for SF Jacob Mark har kaldt sagen for vanvittig.

»Hun (Mint. red.) kan ikke få opholdstilladelse på trods af, at hun kan dansk, har danske venner, går i skole, og hendes familie arbejder. Det er en vanvittig skrivebordsvurdering, som sender en familie ud i mørket,« sagde han til B.T. den 9. oktober.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Venstre og Socialdemokratiet, men uden held.

De kan blive i Danmark

ADNAN AVDIC, 33 år

Undgik advarsel om udvisning



Adnan Avdic har en dom for at hylde terror og udtale, at homoseksuelle skal smides ud fra høje bygninger. Tidligere på året fik han en advarsel om, at han kunne være blevet udvist betinget. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Adnan Avdic har en dom for at hylde terror og udtale, at homoseksuelle skal smides ud fra høje bygninger. Tidligere på året fik han en advarsel om, at han kunne være blevet udvist betinget. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Adnan Avdic, der kom til Danmark fra Bosnien, da han var ni år, fik senest en dom for forsøg på vold i maj, hvor han havde slået ud efter en mand i et indkøbscenter.

Da han ikke ramte manden, vurderede retten, at Adnan Avdic ikke skulle idømmes betinget udvisning.

Han er dog betinget udvist en gang tidligere, hvor han også blev idømt fem måneders ubetinget fængsel for at hylde terroristen Omar El-Hussein, der skød og dræbte 55-årige Finn Nørgaard foran teatret Krudttønden i København og 37-årige Dan Uzan ved synagogen i København senere samme aften i 2015.

»Den her mand har et hjerte af guld. Vi muslimer tager ikke afstand fra denne mand. (...) Ham derovre, han er ikke terrorist, han er en helt,« sagde Adnan Avdic om Omar El-Hussein til fransk tv efter angrebene.

Han har desuden udtalt til Radio24syv, at homoseksuelle bør henrettes ved at smide dem ud fra høje bygninger.

Adnan Avdic er erklæret salafist, hvilket er en fundamental muslimsk trosretning.



DANNY ABDALLA, 52 år

Udvist - men så ikke alligevel



Bandeleder for den Internationale Klub, Danny Abdalla. Han er dømt til udvisning tre gange, men må blive i Danmark, da han sandsynligvis ville blive dræbt i hjemlandet Libanon. Foto: Claus Bech Vis mere Bandeleder for den Internationale Klub, Danny Abdalla. Han er dømt til udvisning tre gange, men må blive i Danmark, da han sandsynligvis ville blive dræbt i hjemlandet Libanon. Foto: Claus Bech

Tidligere eller nuværende leder af den kriminelle gruppering 'Den Internationale Klub'. Dømt for talrige kriminelle forhold. Herunder narkokriminalitet, voldtægter, skyderier, røveri, vold med mere.

Vestre Landsret har netop her i oktober idømt Danny Abdalla 12 års fængsel for 36 af i alt 38 tiltaleforhold. Han er desuden - for tredje gang - dømt til udvisning, men kan ikke sendes hjem, da han risikerer døden i hjemlandet Libanon, da han angiveligt tidligere har arbejdet for den israelske efterretningstjeneste og derfor efterstræbes af Hizbollah-militsen.

Derfor bliver han i Danmark på såkaldt 'tålt ophold'.

GIMI LEVAKOVIC, 49 år

28 domme. Må blive i Danmark altid

Gimi Levakovic er dømt for 28 kriminelle forhold. Han kan ikke udvises. Blandt andet, fordi han har ringe tilknytning til hjemlandet Kroatien. Foto: TV2 Press Vis mere Gimi Levakovic er dømt for 28 kriminelle forhold. Han kan ikke udvises. Blandt andet, fordi han har ringe tilknytning til hjemlandet Kroatien. Foto: TV2 Press

Flyttet til Danmark fra Kroatien, da han var tre år gammel. Er siden dømt for kriminalitet 28 gange. Herunder for vold og grov vold, hensynsløs fareforvoldelse, afpresning, trusler og vidnetrusler, vold mod myndighedspersoner, besiddelse af våben, hæleri, talrige straffe for berigelseskriminalitet, herunder tyveri og tricktyveri begået over for ældre medborgere, falsk forklaring over for retten og for at opgive falsk identitet.

Han kan i princippet udvises, da han ikke er dansk statsborger, men retten har vurderet, at han ikke har tilknytning til Kroatien og desuden er eneste forælder til to mindreårige børn i Danmark. Han har tidsubegrænset opholdstilladelse.

SHUAIB KHAN, Cirka 31 år

Bandechef begik dødsvold - næste gang ryger han (måske) ud

Bandelederen Shuaib Khan undgik udvisning fra Danmark, selvom han i 2017 blev dømt for at true en betjent. Han er leder af Loyal to Familia og dømt for vold med døden til følge. Billede af ham mangler. Foto: Scanpix Danmark STF Vis mere Bandelederen Shuaib Khan undgik udvisning fra Danmark, selvom han i 2017 blev dømt for at true en betjent. Han er leder af Loyal to Familia og dømt for vold med døden til følge. Billede af ham mangler. Foto: Scanpix Danmark STF

Øverste leder af Loyal to Familia. Blev i marts dømt for at true en politimand under visitation. Shuaib Khan sagde til betjenten, at han 'skulle passe på sin ryg', og bad sine kammerater om at 'huske hans ansigt'.

Shuaib Khan fik 60 dages fængsel og blev udvist betinget i to år. Begår han kriminalitet inden for to år, udvises han. Begår han kriminalitet, efter dommen for betinget udvisning er udstået, er det ikke givet, at han udvises. Han fik desuden en bøde på 12.000 kroner for at opholde sig ulovligt i Danmark i perioden 2010-2015, hvor han ikke havde gyldig opholdstilladelse.

Han er tidligere dømt for vold med døden til følge, da han stak en mand 14 gange med kniv, mens han slog ham med en knust flaske, stole og de bare næver. Desuden dømt for flere andre forhold.

Østre Landsret mente i marts ikke, at udvisning til Pakistan, hvor Shuaib Khan er statsborger, var proportional med hans forbrydelse. Heller ikke, selv om bandelederen allerede har siddet 10 år i fængsel i Danmark og efter sigende taler fint urdu (pakistansk sprog) og kan bosætte sig i familiens hus i Pakistan. Der lægges vægt på, at han er født og opvokset i Danmark.

De er smidt ud af Danmark

Atchaparan 'Mint' Yaungyai, 13 år

Lige startet i 7. klasse



13-årige 'Mint' er udvist af Danmark. Hun var lige startet i 7. klasse. Foto: Privatfoto Vis mere 13-årige 'Mint' er udvist af Danmark. Hun var lige startet i 7. klasse. Foto: Privatfoto

13-årige Mint er netop udvist af Danmark. Hun var netop startet i 7. klasse efter at have lært dansk på kun et år, så hun kunne følge undervisningen i en dansk folkeskole. Hun eller familien har intet strafbart gjort.

Hendes thailandske mor, Ratre, har opholdstilladelse i Danmark, da hun er blevet gift med danske Frank. Parret arbejder begge fuld tid. Mint har desuden sin lillebror på tre år i Danmark samt fået mange danske venner og veninder. Hendes skole taler varmt om hende. Hendes biologiske far kan ikke forsørge hende i Thailand, da han angiveligt har psykiske problemer.

De danske myndigheder begrunder udvisningen med, at den mindreårige pige ikke kan integreres i Danmark.

Tra Viet Nguyen, 15 år

Afleverede ansøgning to uger for sent

15-årige Tra er udvist til Vietnam. Hun var ellers startet i 9. klasse efter at have lært dansk i lyntempo. Foto: Sine Bach Jakobsen Vis mere 15-årige Tra er udvist til Vietnam. Hun var ellers startet i 9. klasse efter at have lært dansk i lyntempo. Foto: Sine Bach Jakobsen

Netop udvist af Danmark. Tra Viet Ngyuen har lært dansk på et år og går i 9. klasse. Hun kom til Danmark fra Vietnam med sin mor og lillebror i 2017, da hendes papfar - danske Jørgen - vendte hjem efter mange år i Asien, hvor han var udstationeret i forbindelse med sit arbejde.

Hendes mor og lillebror har opholdstilladelse i Danmark, men familien indleverede Tras ansøgning knap to uger for sent, så hun nåede at fejre fødselsdag. Forsinkelsen skyldtes, at Tras mormor blev syg, så hendes mor måtte vende tilbage til Vietnam i en kort periode.

Det kan have haft skæbnesvanger betydning for Tras ophold i Danmark. Tras mor er taget med til Hanoi med sin datter. Hun har ingen sociale problemer, og forældrene hæver ikke overførselsindkomster.

Aphinya Pechmuang, 13 år.

Vil gerne være læge

Aphinya er 13 år og flyttet til Tyskland, da hun blev udvist af Danmark. Hun vil gerne være læge. Foto: Privatfoto Vis mere Aphinya er 13 år og flyttet til Tyskland, da hun blev udvist af Danmark. Hun vil gerne være læge. Foto: Privatfoto

Udvist af Danmark, men går nu i skole i Tyskland. Hun kom til Danmark fra Thailand i 2017, hvor hun blev forenet med sin mor, som har boet sammen med sin mand - danske Heini - siden 2012.

I mellemtiden har Aphinya boet hos sin mormor i Thailand. Hun har lært dansk på den korte tid, hun har været i Danmark, klarer sig godt i skolen og vil gerne være læge. Hun har ingen problemer med sociale myndigheder eller politiet, og hun forsørges af sin familie. De danske myndigheder mener ikke, hun kan integreres i Danmark.