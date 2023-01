Lyt til artiklen

Rejsekortet får nu skarp kritik af Forbrugerrådet Tænk, efter B.T. torsdag kunne afsløre, at tusindvis af buspassagerer grundet en fejl fortsat bliver snydt til at betale for meget for rejsen.

Allerede i 2016 kaldte Forbrugerrådet det »helt uacceptabelt« og opfordrede Rejsekort & Rejseplan A/S til at finde en løsning – men løsningen har ikke været tilfredsstillende.

Faktisk kalder rådet løsningen for »noget skrammel«:

»Man har implementeret noget teknik, der ikke løser problemstillingen helt,« lyder det fra Lars Wiinblad, projektchef i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Han henviser til et GPS-system, som Rejsekort & Rejseplan A/S har implementeret, og som automatisk skal opdage og udbedre fejlene. I praksis sker det dog ikke i alle tilfælde:

»Det efterlader et antal, som ingen ved, hvor stort er. Der er stadig fejlregistreringer,« siger Lars Wiinblad.

Selv anslår Rejsekort & Rejseplan A/S, at der mellem 2020 og 2022 har været 4.500 årlige fejl, som selskabet ikke selv har opdaget. Men som B.T. fredag kunne fortælle, er det et rent skøn, og tallet kan i princippet være meget højere.

Selskabet baserer det nemlig alene på, hvor mange kunder, der selv opdager og efterfølgende indrapporterer, at de har betalt for meget.

Og det er ikke godt nok ifølge Lars Wiinblad:

»I praksis foregår ind- og udstigninger af busser jo alt for hurtigt til, at man har tid til at stoppe og tjekke, om man nu har betalt 16 eller 26 kroner,« siger projektchefen i Forbrugerrådet.

Han tilføjer samtidig, at Rejsekort & Rejseplan A/S tilsyneladende har sløjfet et initiativ, der kunne gøre det lettere for kunderne at se, om de er blevet snydt.

»Da vi kritiserede dem i 2016, fik vi gennemført, at selskabet skulle offentliggøre det på en onlineliste, så snart de kunne se, at der havde været fejl i en bus. På den måde kunne kunderne nemt gå ind og se, om de skulle tjekke deres saldo.«

Men den liste eksisterer ikke mere, kan Forbrugerrådet konkludere.

Til B.T. oplyser Rejsekort & Rejseplan A/S, at man håber, at problemet vil blive løst med det digitale Rejsekort, man implementerer »i de kommende år«.

Det er dog ikke godt nok, lyder det fra Forbrugerrådet, der konkret opfordrer Rejsekort & Rejseplan A/S til snarest at indføre en automatisk korrigering, hvis en kunde melder om fejl på en linje:

»Kan man ikke korrigere fejlene automatisk, bør man sende en besked ud til de, der kunne være ramt, hvor man gør opmærksom på, at folk skal tjekke rejsekontoen.«

Derudover vurderer han, at selskabet har været for dårlige til at udnytte den teknik, der trods alt er til rådighed. For fejlen opstår primært, når buschaufførerne glemmer at indstille bussernes rejsestander:

»Alle busserne er tilknyttet et GPS-system, og man ved altid, hvor de er, så hvorfor skal en buschauffør manuelt indstille standerne? Det burde være sådan, at bussen registrerer stoppene ud fra GPS-lokationen.«

I en mail til B.T. skriver kundedirektør i Rejsekort & Rejseplan A/S, at det i selskabets »kortbestemmelser fremgår«, at »det er kundernes ansvar løbende at tjekke, at registreringer er korrekte.«

Men det er ifølge Forbrugerrådet Tænk »alt for meget« at lægge over på kunderne.