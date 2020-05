Onsdag aften har Forbrugerrådet Tænk udsendt en meddelelse om et viralt fupnummer. Det sker, fordi mange danskere oplever, at en advokat prøver at snyde dem.

Fupnummeret bruger en potentiel sårbar situation til at snyde danskerne. Advokaten går under navnet Karl.

'Den afdode slaegtnings bo / midler,' står der blandt andet i beskeden.

Beskeden fra Forbrugerrådet Tænk er meget klar: Slet beskeden med det samme!

I beskeden bliver der angivet en mail, der skal få det hele til at se ægte ud. Men det er ikke tilfældet, og du skal under ingen omstændigheder trykke på linket.

Forbrugerrådet Tænk skriver i meddelelsen, at danskerne generelt skal være opmærksomme på suspekte henvendelser, hvor 'ae' og ikke 'æ' bruges.

Det var flere brugere af appen 'Mit Digitale Selvforsvar', der blev opmærksomme på fupnummeret.

Hvis du vil blive bedre til at gennemskue fub-sms'er, så opfordrer Forbrugerrådet Tænk til at læse guiden på deres hjemmeside.