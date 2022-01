»Hej. Vi har opdaget visse uoverensstemmelser relateret til din bitcoinkonto.«

Hvis disse ord er tikket ind i din mailindbakke, gælder det om at være ekstra opmærksom.

Lige nu er der nemlig en stribe af falske e-mail i omløb, hvor svindlere forsøger at lokke bitcoin-kunder til at udlevere deres personlige oplysninger – og i sidste ende deres penge.

Det oplyser Forbrugerrådet Tænk i en advarsel, som de har udsendt gennem deres app 'Mit Digitale Selvforsvar'.

I mailen skriver svindlerne, at der er 'uoverensstemmelser med modtagerens betalingskonto', og derfor opfordrer de til, at vedkommende skal klikke på et link, således man igen kan få adgang til sin bonus.

Således ser fup-mailen ud, som i øjeblikket er i omløb. Foto: Skærmbillede / Mit Digitale Selvforsvar Vis mere Således ser fup-mailen ud, som i øjeblikket er i omløb. Foto: Skærmbillede / Mit Digitale Selvforsvar

Men selvom mailen kan synes ganske troværdig udadtil, er det vigtigt, at man ikke lader sig rive med.

Svindlerne forsøger nemlig udelukkende at få fingrene i modtagerens betalingsoplysninger, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk.

3 gode råd til at undgå phishing Undersøg afsenderens mailadresse grundigt

Forhold dig altid kritisk til de mails, sms’er og beskeder, som spørger efter følsomme oplysninger som kreditkortoplysninger,

Giv aldrig følsomme oplysninger i en mail, sms eller på sociale medier – dét at udlevere personlige oplysninger online er som at give dem til en fremmed på gaden.



Kilde: YouSee

Det er da heller ikke første gang, at Forbrugerrådet Tænk er ude med en advarsel om denne type af fupmails.

For mindre end en måned siden gjorde et lignende fupnummer sig nemlig gældende for streamingtjenesten HBO, og her lød opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk på, at man ikke skulle reagere på linket:

»Slet denne fupmail, hvis du får den. Husk du altid bør tjekke direkte inde på den officielle hjemmeside eller app, når du vil tjekke din konto – aldrig via et link i en mail,« skrev Forbrugerrådet Tænk.