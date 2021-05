Det er ikke helt ligegyldigt, hvilket stykke tyggegummi du eller dine børn putter i munden.

Ifølge en ny undersøgelse kan der nemlig være hormonforstyrrende stoffer i mærker som Wrigleys's, Mentos og Stimorol. Det skriver Jyllands Posten.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har tjekket 201 forskellige slags tyggegummi, der kan købes i Danmark, og selvom rådet tidligere har fundet problematiske tilsætningsstoffer i tyggegymmi, er det overraskende, at mængden ikke er blevet mindre – og at børnetyggegummi er værst.

Det fortæller projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi, Claus Jørgensen, til avisen. I undersøgelsen har de kigget efter tre tilsætningsstoffer, der er tilladt at bruge i fødevarer, men som er under mistanke for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det drejer sig om stofferne BHA, BHT og titaniumdioxid.

»Børn er særligt sårbare over for uønsket kemi. Derfor er det bekymrende, at tyggegummi markedsført til børn generelt indeholder BHA, BHT eller titaniumdioxid,« siger Claus Jørgensen.

Særligt titaniumdioxid, der giver tyggegummiet dets kridhvide farve, var på ingredienslisten i flere af mærkerne. Et stof, der er under mistanke for at beskadige menneskers dna, og som derfor formentlig er kræftfremkaldende.

Ifølge Center for Hormonsstyrrende Stoffer er BHA og BHT dog ikke undersøgt tilstrækkeligt for, hvorvidt det er hormonforstyrrende.

I 30 procent af mærkerne blev der ikke fundet problematisk kemi. Flere af producenterne oplyser til Forbrugerrådet Tænk Kemi, at de er i gang med at udfase stofferne.