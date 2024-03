Babboe stopper midlertidigt salget af dets ladcykler i Danmark grundet manglende sikkerhedsgodkendelser.

Hvis du normalt kører rundt på en ladcykel fra Babboe, så lad den blive hjemme i morgen tidlig.

Sådan lyder det torsdag fra Stine Müller, som er projektleder ved Forbrugerrådet Tænk.

Udmeldingen kommer, efter at ladcykelproducenten Babboe torsdag med øjeblikkelig virkning midlertidigt besluttede at stoppe salget af alle sine ladcykler i Danmark.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler med afsæt i oplysninger fra Babboes hjemmeside, at danske forbrugere foreløbigt bør følge Babboes anbefaling om ikke at anvende Babboes ladcykler.

Og det er Forbrugerrådet Tænk altså enig med Sikkerhedsstyrelsen i.

- Forbrugerne skal følge den udmelding og lade ladcyklen stå, indtil vi ved noget mere om, hvad problemet er med dem, siger Stine Müller til Ritzau.

- Det kan selvfølgelig være frustrerende som cykelejer at få den besked, men vi vil opfordre folk til at følge den.

Babboe er blevet informeret om, at den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed (NVWA) har henvendt sig til virksomhedens hollandske leverandør vedrørende manglende dokumentation i forhold til sikkerhedsgodkendelser.

Det er derfor, at Babboe midlertidigt har stoppet salget af ladcykler i Danmark.

NVWA igangsatte en undersøgelse i slutningen af 2023, efter at virksomheden havde modtaget flere henvendelser om ødelagte "rammer".

Den hollandske myndighed har foretaget en risikovurdering og vurderet, at ødelagte rammer kan føre til "meget alvorlige skader".

Det gives som et eksempel, at børn kan risikere at falde ud af kurven, hvis stellet knækker. Det er især farligt, hvis det sker i tung trafik, lyder det.

Babboe skriver, at virksomheden er bekendt med, at dens hollandske leverandør er i samråd med NVWA for at forberede en tilbagekaldelse af visse modeller.

Virksomheden oplyser, at der ikke har været nogen indikationer eller indberetninger om sikkerhedsudfordringer i Danmark.

- Hvis man har oplevet problemer med cyklen, er det rigtig fint at melde det til Sikkerhedsstyrelsen, som jo er den myndighed, der kigger på det her i Danmark. Så kan de tage de informationer med i betragtning, siger Stine Müller.

Ifølge den hollandske ladcykelproducents egen hjemmeside er Babboe den mest solgte el-ladcykel i Europa.

