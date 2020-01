Forbrugerrådet Tænk vil på baggrund af norsk undersøgelse have Datatilsynet til at se på dataindsamling.

Det norske forbrugerråd har afdækket, hvordan ti populære apps indsamler personfølsomme data og deler dem med tredjepart.

Det er ifølge rådet ulovligt, og derfor har man anmeldt firmaet bag appen Grindr og fem annoncørvirksomheder til det norske datatilsyn, skriver Jyllands-Posten.

Også herhjemme vil Forbrugerrådet Tænk have Datatilsynet ind i sagen.

- Vi forbrugere har også ret til et privatliv i den digitale verden.

- Vi deler derfor det norske forbrugerråds vurdering af, at deling af personlige data i dette tilfælde overtræder europæisk lovgivning.

- I nogle tilfælde er der endda tale om datingapps med uhyre følsomme oplysninger, som vi mister kontrollen over, siger seniorjurist Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk.

Hun påpeger, at det er så godt som umuligt som forbruger at gennemskue, hvad der sker med ens data, efter at man har hentet en app til telefonen.

Og Grindr er ifølge seniorjuristen formentlig hverken værre eller bedre end andre apps, men udvalgt som en prøvesag, der skal afklare grænserne.

- Det mest følsomme er, at de kan følge os overalt, hvor vi bevæger os i gadebillet, og at det ryger ud til så mange kommercielle partnere, siger Anette Høyrup.

Hun mener, at det er en myndighedsopgave at "få dæmmet op for den omfattende datadeling, der fratager forbrugerne kontrollen med egne personlige og private oplysninger".

Men der er også noget, forbrugerne selv kan gøre.

Anette Høyrup råder forbrugerne til at være ekstra opmærksomme, hvis de bruger apps, der indsamler intime oplysninger om dem.

I telefonens indstillinger kan man undersøge, om det er muligt at slå unødvendig dataindsamling fra.

