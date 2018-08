Gratis flybilletter. Biografture. En mobiltelefon kvit og frit eller måske et gavekort. Det lyder besnærende, men pas på. Du risikerer at blive snydt, hvis du siger ja tak til de lokkende tilbud, advarer forbrugerombudsmanden.

Det lyder ellers fristende, de tilbud vi som forbrugere kan finde på hjemmesider, på sms'er og e-mails.

Du har måske også oplevet at få en mail eller en sms, hvor en forretning fortæller dig, at du har vundet en præmie, og at du bare lige skal gå gennem få trin, for at præmien kan blive din.

Forbrugerombudsmanden advarer dog om, at tilbuddene ofte er for gode til at være en god idé.

Problemet opstår, når du bliver bedt om at indtaste dine bankoplysninger for at betale portoen. Bagefter har mange opdaget, at de ved at takke ja til tilbuddet, bliver bundet til et abonnement hos blandt andre seriousdating.net eller budgetbear.net.

Det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

»Vi opfordrer forbrugerne til at være ekstra kritiske over for de tilbud, de benytter - særligt hvis de samtidig skal give deres betalingsoplysninger,« siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

Forbrugerne er blandt andet stødt på de falske tilbud på hjemmesiden dagligenyheder.com, Instagram og Facebook.