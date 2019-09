I en pressemeddelelse orienterer Forbrugerombudsmanden om, at den kommer med en advarsel.

Advarslen drejer sig om de famøse kviklån, men ikke selve kviklånssiderne.

Forbrugerombudsmanden har fundet 141 hjemmesider, der sammenligner og formidler kreditaftaler - lidt ligesom siderne, der sammenligner priser på produkter.

Siderne er blevet orienteret af Forbrugerombudsmanden om blandt andet vildledningsforbuddet i markedsføringsloven - herunder forbuddet mod skjult reklame - kreditoplysningspligten, pligten til at oplyse navn og adresse.

'Det er vigtigt, at kreditformidlere giver deres kunder den nødvendige information, så kunderne ved, hvad de går ind til, når de stifter gæld.

Med orienteringen giver vi de virksomheder, der formidler lånene, en mulighed for at rette ind, hvis de har behov for det,' siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Jyllands-Posten har været i kontakt med Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, som byder Forbrugerombudsmandens granskning af siderne velkommen:

»Det er blevet en jungle at finde rundt i hvilke sammenligningsportaler, der er gode og lødige. Jeg har set eksempler på, at det er samme ejer, der står bag tre forskellige prissammenligningssider, hvor det samme lån stod øverst, selv om det ikke var det billigste,« siger han til Jyllands-Posten.